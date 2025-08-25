"Assunta per farsi pubblicità perché sono nera e trans", Nuova tegola sulla Ferragni

Fenice S.p.a. smentisce categoricamente la vicenda ricostruita da Marayah Osumanu, 22enne transgender di origini ghanesi che ha raccontato di aver lavorato per un certo periodo per l'azienda della nota imprenditrice digitale. In un'intervista rilasciata a MowMag, Marayah ha spiegato di essere stata assunta perché trans e nera, dunque a scopo meramente pubblicitario. Ha poi parlato di quali erano le sue condizioni di lavoro all'interno dell'azienda. Fenice S.p.a., dal suo lato, smentisce categoricamente l'intera ricostruzione e fa sapere che Chiara Ferragni ha dato mandato ai propri legali di procedere nei confronti della 22enne.

La versione di Marayah Osumanu

Marayah ha raccontato di aver incontrato Chiara Ferragni nel 2022, quando l'influencer stava registrando il suo programma The Ferragnez. La giovane sarebbe stata convocata a colloquio e nel corso di quell'occasione avrebbe ottenuto il posto di lavoro. " Forse dovevo capire che ci fosse qualcosa di strano perché non avevo esperienza pregressa nel campo, non avevo esperienza pregressa in generale. Ma dopo così tanti colloqui andati male, non mi sono fatta domande. Ripeto: ero solo felice. Prendevo 1.300 euro al mese, assunta come dipendente. Facevo la receptionist. Non esattamente ciò che sognavo, ma mi rendevo benissimo conto di essere una principiante. Stavo iniziando e già iniziare lì era una fortuna sfacciata, ci mancherebbe ", ha dichiarato.

Marayah è poi passata a spiegare di essere stata spesso invitata a pulire i tavoli della mensa, e non solo: " Mi sono ritrovata a fare anche i bagni. Cioè proprio a grattare via la m*rda dai cessi. Non in una singola occasione, molto spesso. Era questa 'la grande opportunità' che Ferragni e D'Amato volevano darmi nel mondo della 'moda' ". Sempre secondo la versione di Marayah, ci sarebbero stati messaggi di cattivo gusto sul suo conto: " Mi si riferiva che si parlasse di me nei gruppi Whatsapp aziendali e non in modo positivo, mi prendevano in giro. Quando mi è stata data la possibilità di fare uno shooting con Diesel, come modella, ero felicissima. Ma da lì la situazione è peggiorata: dicevano che con la mia 'immagine' stavo danneggiando il brand o rischiavo comunque di danneggiarlo ".

La situazione sarebbe poi degenerata dopo il Pandoro gate che, secondo la 22enne, avrebbe portato a numerosi licenziamenti, incluso il suo: " Nel mio stesso giorno, a fine novembre 2024, sono state licenziate altre cinque persone. Alcune lavoravano lì da dieci anni, in pratica avevano visto nascere il brand e contribuito a farlo crescere". Poi l'attacco diretto nei confronti dell'influencer: " Sai dov'era Chiara Ferragni mentre questi perdevano il lavoro insieme a me? Su un aereo per la Finlandia, insieme ai figli. Li ha portati in Lapponia a incontrare Babbo Natale postando tantissime foto sul suo Instagram ", ha dichiarato. " Lei invece era in Lapponia e sui giornali con tanti complimenti, mentre i suoi dipendenti finivano in mezzo alla strada. La mia impressione? Non gliene sarebbe potuto fregare di meno ".

La smentita di Fenice S.p.a.

Fenice S.p.a.

ha categoricamente smentito l'intera ricostruzione della vicenda, diffidando chiunque dal riportarla strumentalmente. Chiara Ferragni ha già dato mandato ai suoi legali di procedere nei confronti di Marayah Osumanu per i reati di