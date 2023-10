"Mi hanno dato una pillola da mettere sotto la lingua…”. Oriana Marzoli contro gli autori del Gran Hermano

C’è da poco da fare: che sia il Grande Fratello italiano o il Gran Hermano spagnolo, Oriana Marzoli riesce sempre a far parlare di sé. È per questo che l’uscita dal Grande Fratello Vip spagnolo dell’influencer venezuelana è stata molto discussa anche dai telespettatori italiani che hanno comunque seguito la sua permanenza – seppur breve - all’interno della casa. La Marzoli, che nella scorsa edizione del reality italiano si classificò seconda, ha abbandonato il programma in Spagna che ha poi annunciato la sua uscita di scena, definendola come un improvviso abbandono. Tuttavia, in brevissimo tempo, è arrivata la replica della fidanzata di Daniele Dal Moro che ha sottolineato quanto la decisione di lasciare il programma non fosse dipesa da lei. Ma non è finita qui, perché Oriana ha anche mosso una pesante accusa nei confronti degli autori del reality: "Mi hanno dato una pillola da mettere sotto la lingua", ha fatto sapere sulle Instagram stories, corredando anche un video in cui la si vede barcollare e confessare all’inquilino Gustavo di sentirsi strana.

La confessione di Oriana Marzoli

È stata proprio la modella di Caracas, dopo la sua uscita dal reality spagnolo, a voler dare la sua versione dei fatti attraverso delle Instagram Stories. In particolare, l’ex gieffina ha spiegato di aver litigato nel confessionale con gli autori del programma e che poi sarebbe rientrata in casa per fare delle prove di ballo. A detta sua, però, prima di raggiungere gli inquilini, le avrebbero somministrato una pillola: “Dopo quel confessionale, ho parlato con loro (gli autori, ndr), poi mi hanno dato una pillola da mettere sotto la lingua perché secondo loro ero ‘nervosa’” , ha spiegato Oriana. Poi ha aggiunto: “Dopo la conversazione, ho rimesso il mio amato microfono e sono rientrata in casa, per provare il ballo. Ci sono le immagini, c'è l'audio del momento in cui facciamo le prove. Si sente che dico a Gustavo e Marta che la gomma da masticare che mi hanno dato mi ha lasciato degli effetti” . È a questo punto che l’influencer ha deciso di fare un confronto tra il reality spagnolo e quello italiano guidato da Alfonso Signorini: "5 mesi di GF vip in Italia sono andati benissimo, sono arrivata in finale, mi sono classificata seconda. Gli operatori, la produzione, i dirigenti e il presentatore si sono congratulati con me per il bellissimo percorso che ho fatto, ho un pubblico italiano che mi adora. Differenze" . Infine, la Marzoli ha anche condiviso tra le Stories il video in cui il suo inquilino Gustavo, dopo averla vista barcollare, le chiede se sia tutto ok.

Pues en esto no miente Oriana.



La versione dell’influencer