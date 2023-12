"Ce l'ho come tutte...". È polemica sullo spacco di Elodie

Elodie travolta dalle critiche. Procede a gonfie vele il tour della cantante nei palazzetti italiani; tuttavia, nonostante i grandi consensi di pubblico e critica, l’ex allieva della scuola di Amici è finita nell’occhio del ciclone. Il motivo? Un outfit indossato in uno dei suoi concerti che non è di certo passato inosservato, suscitando così i commenti dei famosi “leoni” da tastiera.

L’outfit “incriminato”

Tutto è accaduto nel corso di un concerto nella Capitale, al Palazzo dello Sport di Roma, quando Elodie ha deciso di indossare un abito molto particolare per interpretare alcuni brani. Si tratta di una gonna rossa con uno spacco davvero vertiginoso, che per molti ha significato un tuffo nel passato, nonché il “vedo-non vedo” di Belen Rodriguez a Sanremo 2012. Insomma, una scelta quella di Elodie che ha lasciato ben poco spazio all’immaginazione.

Il commento di Elodie

Lo spacco molto profondo della minigonna di Elodie (che naturalmente aveva degli slip adeguati) ha scatenato un vero e proprio dibattito sui social. Da una parte, ci sono coloro che hanno difeso la scelta della cantante, rivendicando la sua liberà nel poter indossare – come tutti – quello che vuole; dall’altra, c’è chi, invece, l’ha definito inadeguato, perché troppo provocante.

La tengo Como todas!

E comunque ieri tripletta — Elodie (@Elodiedipa) November 30, 2023

Così, a volere dire la sua sulla vicenda ci ha pensato proprio la diretta interessata. “La tengo como todas”, nonchè “Ce l'ho come tutte”, ha scritto Elodie su X (ex Twitter). Una frase che è una diretta citazione di Laura Pausini. Quest’ultima, infatti, utilizzò queste parole in occasione di un concerto in Perù nel 2014, quando a causa di un problema con l’abito di scena fu costretta ad esibirsi con una vestaglia addosso.

Elodie e la somiglianza con Joao Mario

Ma non è finita qui, perché il post di Elodie non si è limitato soltanto alla citazione diretta della Pausini, ma ha anche proseguito con un’altra frase: “E comunque ieri tripletta”. In molti si domanderanno il perché di questa provocazione della 33enne: la cantante ha voluto rispondere a coloro che ritengono ci sia una somiglianza tra lei e il calciatore Joao Mario, ex Inter e attualmente in forza al Benfica. Proprio nella partita di Champions League del 29 novembre, infatti, il campione ha segnato una tripletta contro l’Inter. “Joao Mario con i capelli”, qualcuno aveva detto. Insomma, adesso arriva la replica di Elodie alla quale di certo non manca l’ironia.