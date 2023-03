"La mia vita privata è molto felice". Le prime rivelazioni di Andrea Bosca, il nuovo compagno di Ambra Angiolini

A due anni dalla rottura con l’allenatore Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini sembra avere finalmente ritrovato l’amore e la serenità tra le braccia di un nuovo compagno, Andrea Bosca, attore di tante serie tv e film di successo. L’attrice non ha ancora parlato pubblicamente della loro storia d’amore, ma, a seguito dei primi scatti del settimanale Diva e Donna che li ritraeva insieme, si è mostrata, proprio recentemente, con Bosca sui social. Naturalmente, come ben si sa, nulla nel mondo del web passa inosservato.

I primi scatti

A rendere nota la relazione era stato il settimanale Diva e Donna che aveva paparazzato l’attrice insieme al nuovo compagno. La coppia era stata “beccata” a scambiarsi coccole e baci, mentre si salutavano alla stazione di Roma. Nelle foto, Ambra era comoda e sportiva in jeans e felpa e carica di bagagli, Andrea, invece, le accarezzava il viso dolcemente. Infatti, il loro è un amore a distanza dal momento che Ambra vive a Milano e l’attore a Roma.

Successivamente, è stata proprio l’attrice ad ufficializzare la relazione proprio attraverso delle stories pubblicate sul suo profilo Instagram che la ritraevano a cena insieme al nuovo compagno. Infatti, proprio qualche settimana fa, Bosca era volato a Milano per assistere allo spettacolo, Il Nodo, al Teatro Carcano, che vedeva l’attrice in scena. A seguito della performance, Andrea aveva cenato insieme ad Ambra, ai genitori di lei, Doriana e Alfredo, e ai figli nati dal legame finito tra l’attrice ed il cantante Francesco Renga, Yolanda (19 anni) e Leonardo (16 anni).

Le parole di Andrea

Proprio recentemente, Andrea Bosca è stato intervistato dal settimanale Nuovo Tv e, per l’occasione, ha anche parlato del rapporto con l’ex di Non è la Rai. Tuttavia, l’attore ha preferito non lasciarsi andare troppo: " Non amo parlare della mia sfera personale” , ha spiegato Andrea Bosca alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, e d’altronde, non è una novità dal momento che in tanti anni di carriera non è mai finito al centro della cronaca rosa. Poi, però, Andrea ha aggiunto: “Da bravo piemontese sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla. La mia vita privata è molto felice”.

Andrea Bosca e l’incontro con Ambra

Ambra Angiolini e Andrea Bosca si sono conosciuti sul set di Protezione civile, una nuova fiction di Rai Uno, girata a Stromboli e che sarà in onda prossimamente. Infatti, Andrea Bosca, classe ’80, è un attore piemontese ed ha iniziato la sua carriera nel mondo della recitazione a poco più di vent’anni. È stato protagonista al cinema, a teatro ed in tantissime fiction, tra cui ricordiamo Carabinieri, La dama velata, I Medici, La porta rossa, Makari e Made in Italy. Inoltre, ha anche lavorato all’estero, come protagonista della serie tv americana Quantico, con Priyanka Chopra. Mai sposato e senza figli, scettico nel rendere pubblica la sua vita privata, ha vissuto un’importante storia d’amore con l’attrice siciliana ed ex volto MTV Valeria Bilello.

Nonostante né Ambra, né tantomeno Andrea ancora si siano lasciati andare a delle confessioni sul loro rapporto, tutto lascerebbe pensare ad una storia che, per entrambi, è diventata rapidamente importante.