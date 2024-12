Milano, Valerio Staffelli entra in auto in piazza del Duomo

Valerio Staffelli in auto in piazza del Duomo

L'attentato di Magdeburgo ha riacceso i riflettori sul rischio terrorismo in Europa. Mentre gli investigatori sono ancora impegnati a individuare la matrice di questo attacco al cuore dell'Europa, nel pieno del periodo dell'Avvento, nei mercatini di Natale che rappresentano uno dei simboli della tradizione e della cultura tedesca e, di conseguenza europea, il resto dei Paesi ha deciso di rafforzare le proprie sicurezze. Anche l'Italia ha attuato una stretta su indicazione del Viminale, dalle grandi alle piccole città, in tutti quei contesti in cui ci siano manifestazioni, soprattutto di carattere religioso.

L'inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, ha voluto testare i dispositivi di sicurezza messi in atto a Milano, città simbolo d'Italia e d'Europa, in questi giorni a ridosso del Natale. Ha provato a entrare in auto nella centralissima piazza del Duomo, passando dal varco situato tra piazza Fontana e corso Vittorio Emanuale, zona situata alle spalle della chiesa, su uno dei lati dell'edificio. Questo varco, al momento in cui l'inviato è passato è risultato incustodito. La prova di Striscia la notizia è stata fatta a seguito della segnalazione di un cittadino, che ha notato l'ingresso non presidiato.

A bordo della sua vettura, non autorizzata al transito in quell'area, Staffelli è riuscito a raggiungere la zona in cui si stanno tenendo in queste settimane i mercati di Natale, attraversando l'area in cui turisti e cittadini sono solitamente abituati a passeggiare. Tutta la zona di piazza del Duomo, infatti, in qualunque periodo dell'anno, è pedonale, fatta eccezione per i mezzi di servizio.

Staffelli è riuscito a passare, ovviamente a passo d'uomo, è arrivato fino alla piazza per poi fare inversione e ripercorrere lo stesso tragitto. Il servizio completo verrà trasmesso su Canale 5 nella puntata di Striscia la notizia in onda domani sera.