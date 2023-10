"Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore...". L'annuncio di Elisabetta Gregoraci

Triste lutto per Elisabetta Gregoraci: si è spenta all’età di 102 anni Elisabetta, l’amatissima nonna della conduttrice. Ad annunciarlo proprio la stessa showgirl via social, pubblicando un post molto emozionante e dedicandole parole speciali. Elisabetta era molto legata alla nonna, e più volte, aveva sottolineato quanto lei fosse la sua fan numero uno. A questo proposito, poche settimane fa, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo aveva parlato dello speciale rapporto che le univa.

Il doloroso addio di Elisabetta Gregoraci

“Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai, ho sperato e pregato tanto. Purtroppo oggi la mia adorata nonna Elisabetta ci ha lasciato” , è iniziato così il lungo post della conduttrice a corredo di una serie di foto in cui si vede la nonna. Poi ha proseguito: “Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore...mi mancheranno le nostre chiacchierate e i suoi preziosi consigli, i suoi abbracci, il suo sorriso e l’amore che ha sempre dato a tutte le persone che le stavano vicine” . Decisamente un periodo non facilissimo per Elisabetta che, nonostante abbia sempre al suo fianco il fidanzato Giulio Fratini, sta ancora metabolizzando la partenza del figlio Nathan Falco, che si è trasferito a Ginevra per motivi legati allo studio.

Elisabetta e i 102 anni della nonna

La Gregoraci e la nonna erano molto legate – non a caso portano lo stesso nome – ed è per questo che, in occasione del suo 102esimo compleanno, la showgirl non ci ha pensato due volte e si è precipitata a Soverato (la cittadina calabrese di cui Elisabetta è originaria): “Sono felice di aver potuto aver la possibilità di festeggiare i tuoi 102 anni un traguardo importantissimo che ha riunito tutti ed è stato bellissimo. Ti sedevo accanto ed è stata una serata unica. Non smettevi di mangiare tutti i prodotti tipici calabresi e sei voluta rimanere a festeggiare con i tuoi figli, nipoti e pronipoti fino alla fine della serata!” , ha scritto la showgirl nel lungo messaggio sui social.

La nonna, la prima fan di Elisabetta