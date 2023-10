“Non abbiamo mai staccato il cordone…” Elisabetta Gregoraci ed il rapporto con Flavio Briatore

“Non abbiamo mai staccato il cordone” . Sono queste le parole con cui Elisabetta Gregoraci ha definito l’attuale rapporto con il suo ex marito, e padre di suo figlio Nathan Falco, Flavio Briatore. Nella giornata di ieri, sabato 14 ottobre, la conduttrice è stata ospite insieme al figlio Nathan nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e nel corso dell’intervista – in cui si è mostrata in atteggiamenti molto complici ed affiatati con lui - la Gregoraci non ha potuto non parlare del legame con il padre del 13enne.

Il rapporto con Flavio Briatore

“Io e Briatore siamo sempre stati bene, non abbiamo mai staccato il cordone. A parte oggi che mi ha fatto arrabbiare, con Flavio abbiamo questo rapporto che dura e sono un’ex moglie inusuale” , ha spiegato Elisabetta nel salotto di Canale 5, sottolineando quanto ad oggi i due abbiano un ottimo rapporto. “In genere con le ex mogli ci sono litigi, dispetti, guerre. Io queste cose le odio. Infatti, sono felice perché non ci sono mai stati” , ha spiegato l’ex gieffina. Per i due genitori la cosa più importante è la serenità del figlio Nathan: “Penso che la serenità di Nathan sia la cosa più importante e sia ciò che siamo riusciti a costruire dopo la separazione. Grazie a Dio è un bambino sereno, che sta bene e che non ha mai visto cose poco carine” . Proprio per questo, infatti, Flavio ed Elisabetta sono soliti cenare insieme tutti i giorni e trascorrere anche Natale in compagnia, oltre che condividere una parte delle vacanze estive: “Con Flavio stiamo sempre insieme, viviamo a 500 metri di distanza a Monte Carlo. Stiamo tutte le sere a cena insieme. Il Natale lo passiamo insieme. Se ad agosto faccio le vacanze con Nathan, gli ultimi due, tre giorni arriva anche lui” . A proposito della sua vita privata, la Gregoraci ha confessato alla Toffanin di riuscire a viverla tranquillamente: "Se riesco a vivere una vita privata? Ci riesco, cerco di tenerla riservata per me, per Nathan e anche un po' per lui. Devo cercare di mantenere tanti equilibri. Non è sempre facile, ma faccio del mio meglio. Sono felice e sto bene" .

Nathan Falco ed il legame con i genitori