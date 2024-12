La morte sospetta, le controversie, la villa. Il mito di George Michael

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 25 dicembre 2016, a soli 53 anni, George Michael moriva per un arresto cardiaco nella sua abitazione nell'Oxfordshire. La notizia del decesso scosse il mondo intero non solo perché George Michael è stato uno dei musicisti più influenti e iconici del XX secolo, ma anche perché le cause delle morte rimasero incerte per molto tempo e gettarono nuove ombre sulla vita privata dell'artista, già segnata da controversie, battaglie legali e questioni personali. Dal punto di vista professionale George Michael ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica prima con gli Wham! poi come solista attraversando e segnando epoche differenti con la sua voce potente, il suo stile unico e il suo impatto duraturo sulla musica pop e soul. Nonostante la prematura scomparsa George Michael continua a vivere attraverso la sua musica e la sua eredità.

I 40 anni di "Careless Whisper"

Sono molti i brani che George Michael ha scritto e portato al successo: "Last Christmas" pubblicato con gli Wham!, "Wake me up before you go go" ma anche "I want your sex" e "Freedom". Tra questi c'è anche "Careless Whisper", singolo che segnò il debutto da solista di George Michael, ma che venne inserito anche nell'ultimo album degli Wham! "Make It Big" in quanto scritto a due mani con Andrew Ridgeley. Il brano, uscito nel 1984, ha segnato un punto di svolta nella carriera del cantautore inglese per questo, a 40 anni dall'uscita, George Michael Entertainment e Sony Music hanno deciso di pubblicare l'EP postumo "Careless Whisper", includendo una registrazione live inedita eseguita da George Michael durante il concerto che l'artista tenne al Madison Square Garden di New York il 23 luglio 2008. La decisione di pubblicare l'EP "Careless whisper", uscito lo scorso ottobre, è stata una scelta dettata dall'influenza che il brano sta ancora avendo sulle nuove generazioni in particolare sui social network, dove la canzone è tra i brani più utilizzati sulla piattaforma e ha superato i 700milioni di visualizzazioni.

La casa di George Michael su Airbnb

La memoria di George Michael continua a rivivere non solo attraverso la sua musica ma anche attraverso i suoi beni. Sin dal giorno della sua prematura scomparsa la sua villa di campagna situata a Goring-on-Thames nel South Oxfordshire è stata meta di pellegrinaggio per i fan del cantante. Nella splendida magione di legno e vetrate Michael trovava rifugio per staccare dal clamore mediatico e scrivere le sue canzoni. Oggi, però, The Pool House è una struttura ricettiva che permette ai turisti di godere dell'incontaminata natura della campagna inglese.

Una vera opportunità per i fan di George Michael che, alla cifra di 650 sterline a notte, possono vivere nel luogo, dove il cantante ha trascorso molti anni della sua vita. Ma trovare posto sembra essere una vera impresa vista la lunga lista d'attesa.