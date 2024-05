La Mustang con cui Ryan Gosling faceva le rapine in "Drive"

Si fa chiamare semplicemente Driver, perché certo non può permettersi che la sua identità venga svelata così facilmente. Di giorno lavora in un'officina meccanica, ma è anche uno stuntman. La sera, poi, si diletta in tutt'altro mestiere: è l'autista ingaggiato da bande di criminali che svuotano casse e tasche in serie. Missione? Portarli via in tempo, prima che la rapina finisca in un lago di sangue o che qualche agente federale li trascini dietro le sbarre.

Era il settembre del 2011 quando nelle sale cinematografiche di mezzo mondo usciva Drive, il film di Nicolas Winding - Refn, con Ryan Gosling come taciturno - ma attivissimo - protagonista e una colonna sonora, con quella A real Hero dei College & Electric Youth, destinata a scavare solchi profondi nelle anime degli appassionati di auto e dei cinefili.

Accanto a Gosling svettava una meravigliosa Carey Mulligan, ma per quanto entrambi gli attori fossero alquanto seducenti, l'occhio veniva catturato tutto dalla Mustang GT 500 Coupé guidata da Driver per svanire in fretta, sgasando via dalla polizia e dai malavitosi che hanno sempre un conto da regolare.

La trama si incasina, come sempre accade, quando di mezzo ci si mettono i sentimenti. Driver si innamora della dolce Irene e stringe un profondo legame affettivo con il figlio di lei, Benicio, ma quando il marito, un tizio poco raccomandabile che si chiama Standard, esce dal carcere, tutto si ingarbuglia.

Driver lo aiuterà a fare una rapina per saldare un conto legato alla protezione in carcere, ma quando Standard viene freddato senza preavviso dovrà scappare affondando il pedale della sua Mustang, inseguito ad una incollatura da una potente Chrysler 300. Ne viene fuori un inseguimento cinematograficamente palpitante.

Siamo in presenza, qui, di una tra le più ruggenti muscle car di sempre. Oggi questa sportiva di casa Ford monta un motore V8 da 771CV, che garantisce prestazioni spaziali: passa da 0 a 100 in 3,5 secondi. Come avere un reattore sotto al cofano. La velocità massima raggiungibile è di 305 km/h. Abbinato a questa espressione di potenza c'è un cambio automatico a doppia frizione da 7 marce.

All'esterno le linee sono aggressive e decise, con uno spoiler e un doppio scarico che rafforzano il concetto ed i cerchi da 20'' che completano un'estetica al contempo dura ed elegante. Sedendosi nell'abitacolo, gli interni offrono sedili in pelle/alcantara che restano nel solco del concetto di sportiva di classe. Gli accessori sono moltissimi e, tra questi, spicca un impianto da nove altoparlanti. L'auto, inoltre, può essere guidata in ben cinque modalità diverse: Normal, Snow/Wet, Sport, Track o Drag Strip.

