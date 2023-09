"Nella pesca ce sta e' Rolex?". Il meme dello spot Esselunga su Totti e Ilary fa impazzire il web

Lo spot della pesca di Esselunga ha fatto centro. Per la delicatezza, con la quale la tematica delle separazioni è stata trattata, e per l'efficacia dal punto di vista del marketing. Già, perché la pubblicità della pesca è diventata virale sui social network grazie anche ai meme - decine - che sono stati fatti sulla falsariga dello spot. Parodie e caricature più o meno ironiche hanno invaso Twitter e le altre piattaforme social, facendo diventare lo spot Esselunga un vero e proprio fenomeno che, alla fine, ha coinvolto indirettamente anche due dei personaggi più chiacchierati della cronaca rosa: Francesco Totti e Ilary Blasi.

Dei due ex coniugi romani si è tornati a parlare negli scorsi giorni per la vicenda della sparizione dei Rolex. Intercettata da Valerio Staffelli, che le ha consegnato il tapiro d'Oro per la momentanea assenza dai palinsesti Mediaset, Ilary Blasi ha dichiarato che presto i Rolex saranno depositati nella cassetta di sicurezza fatta aprire dal tribunale di Roma per la custodia congiunta. Ma, secondo i rumor, all'appello mancherebbero alcuni preziosi. Quanti e quali non è dato saperlo, ma la pesca dell'Esselunga ha offerto lo spunto giusto per ironizzare sulla vicenda.

Il meme su Totti e Ilary