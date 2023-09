"I Rolex? Indosso solo roba mia". Ilary Blasi punzecchia Totti durante la consegna del Tapiro

Ilary Blasi non smette di sferrare colpi bassi all'ex marito. L'ultimo è arrivato durante la consegna del tapiro d'Oro - il nono per lei dall'inizio della sua carriera televisiva - che "Striscia la notizia" le ha assegnato per la sparizione dai palinsesti Mediaset. Al momento la conduttrice televisiva è senza un contratto e Valerio Staffelli l'ha raggiunta per commentare la sua inattività, ma la consegna del Tapiro è stata anche l'occasione, per l'inviato di Striscia, di ironizzare sui rapporti tra Ilary e il Pupone. Così la romana non si è lasciata sfuggire l'occasione di rifilare l'ennesima stoccata a Francesco.

Perché Ilary Blasi ha ricevuto il Tapiro

Ilary Blasi non ha ricevuto il tapiro d'Oro di Striscia la notizia per la vicenda delle Tre Fontane, come inizialmente si era creduto. Valerio Staffelli ha voluto punzecchiare la conduttrice sulla sua attuale situazione lavorativa, paragonando la sua inattività in Mediaset alla "cacciata" della D'Urso. La presentatrice, però, non ha dato spago all'inviato del tg satirico e ha tirato corto: " In questo periodo vado sempre in letargo, non ho mai lavorato da settembre a dicembre. Ma non so se mi faranno rifare l'Isola dei famosi ".

Ilary, Totti e l'affidamento dei Rolex

Valerio Staffelli ha poi spostato l'attenzione sull'argomento Rolex e sulla fantomatica sparizione dei preziosi orologi. Il tribunale di Roma ha stabilito l'affidamento congiunto dei beni per i due ex coniugi, ma in ballo c'è ancora una scottante questione: alcuni pezzi mancherebbero all'appello. Così Staffelli ha voluto stuzzicare Ilary Blasi sui numeri. " Ma poi quanti sono questi Rolex? Si sa?", ha chiesto l'inviato di Striscia ma Ilary ha provato a tergiversare : "Dai...lo scoprirete presto. Si saprà, ma non voglio spoilerare, diciamo così ". Già, perché entro fine mese la conduttrice dovrà depositare gli orologi nella cassetta comune che il giudice le ha imposto di aprire.

La frecciata di Ilary a Totti