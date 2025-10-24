Frattura fra Gerry Scotti e Carlo Conti? Fra i due ci sarebbe il gelo dopo Sanremo

Gerry Scotti e Carlo Conti non sarebbero più in buoni rapporti: a dirlo è il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha spiegato come fra i due sia calato il gelo dopo la scorsa edizione del Festival di Sanremo, quella che ha visto il conduttore de La Ruota della Fortuna affiancare il direttore artistico della kermesse nella conduzione.

I due avevano deciso di intraprendere quest'avventura insieme in amicizia, ma pare che qualcosa si sia incrinato, e sono state prese le dovute distanze, anche se non tutti se ne sono accorti. Parpiglia nella sua newsletter parla di un " rapporto congelato ". Insomma, l'amicizia sarebbe letteralmente naufragata. "Anche se nessuno ne parla, Scotti non avrebbe gradito il 'trattamento' che Conti gli ha riservato durante la serata al Festival di Sanremo in cui era ospite, tra poco spazio e minutaggio. Da quel momento Gerry ha preferito prendere le distanze dal collega", ha scritto il giornalista.

Sarà tutto vero? Le affermazioni di Parpiglia stonano un po' con quanto accaduto nei giorni scorsi, quando Gerry Scotti, alla conduzione de La Ruota della Fortuna, ha salutato Carlo Conti in diretta. "Salutiamo Carletto che quando è a casa ci guarda" , ha infatti dichiarato davanti ai suoi spettatori, riferendosi naturalmente a Conti. Qualcuno vi ha visto un omaggio, altri, invece, una frecciata.

Fra i molti retroscena esaminati, ci sono poi alcune dichiarazioni di Carlo Conti, che ha parlato di come invitò Scotti a far parte del cast di Sanremo. "È stato buffo perché ho pensato a lui a dicembre, ma non riuscivo a dirglielo: gli mandavo dei messaggi e non rispondeva, lo chiamavo e non rispondeva.

Poi abbiamo scoperto che aveva unsul mio numero, non so perché!", ha raccontato lo showman toscano, come riportato da Today.

Insomma, vero o falso che sia il gossip sui loro rapporti freddi continua a far discutere.