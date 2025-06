Nicola Peltz, chi è la moglie di Brooklyn Beckham che ha scatenato la lite con i genitori di lui

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave Chi è Nicola Peltz

Classe ’95, Nicola Peltz è la giovane attrice e modella che fa battere il cuore al primogenito della famiglia Beckham. Stiamo parlando di Brooklyn Beckham, primo di quattro fratelli, Romeo (22 anni), Cruz (20 anni), e Harper (13 anni) che, secondo alcune indiscrezioni, pare essersi allontanato dai genitori David e Victoria. “Ci sono tensioni tra Brooklyn, Nicola, e i genitori di lui”, aveva rivelato qualche settimana fa una fonte a People; a quanto pare, la rottura “non è certo irreparabile. David e Victoria amano il figlio e sono sempre lì per lui”.

Tuttavia, l’ex capitano della nazionale inglese e l’ex Spice Girls sarebbero “feriti dal fatto che Brooklyn non abbia più alcun ruolo nella vita familiare”. Ad alimentare il gossip, l'assenza di Brooklyn e Nicola al cinquantesimo compleanno di papà David. L'ex calciatore, infatti, per l'occasione ha organizzato ben tre party in giro per il mondo e, in nessuno di questi, vi è traccia della coppia Beckham-Peltz.

Chi è Nicola Peltz

Come anticipato, secondo alcune indiscrezioni, dietro alle incomprensioni tra Brooklyn e i genitori, potrebbe esserci proprio Nicola Peltz, la moglie del primogenito conosciuta nel 2019. Classe ‘95, Nicola nasce a Westchester County nella contea di New York, figlia dell’investitore miliardario Nelson Peltz, ex-possessore del marchio Snapple, presidente della Madison Square Garden Company e di Wendy’s, e dell’ex modella Claudia Heffner. L’attrice cresce in una famiglia numerosa: Nicola ha, infatti, ben quattro fratelli più grandi, due più piccoli e una sorella. Inoltre, ha anche due fratellastri, nati dal precedente matrimonio del padre.

Sin da bambina, ha coltivato la passione per il cinema; così, a soli 11 anni appare per la prima volta sul grande schermo nel film Conciati per le feste. Appena due anni dopo, viene scelta per il video ufficiale del brano di Miley Cyrus, 7 Things. Nicola Peltz ha anche recitato in diversi film come Harold, L’ultimo dominatore dell’aria di Shyamalan e Eye of the Hurricane ed è stata impegnata anche nel piccolo schermo con la serie drammatica Bates Motel, in cui ha interpretato Bradley Martin. È il 2014 quando viene scelta per il ruolo di Tessa Yeager nel quarto film della saga dei Transformers, Transformers: Age of Extinction. Oltre ad essere un’attrice, la giovane 27enne è anche una regista. È sua la firma alla regia del film Lola James in cui ha anche firmato la sceneggiatura e interpretato il ruolo di protagonista.

Tra cinema e televisione, Nicola Peltz è anche impegnata con la moda. Nell’ottobre del 2015, ha calcato la passerella per l’ultima sfilata di Alexander Wang per Balenciaga durante la settimana della moda di Parigi. Infine, ha indossato i panni di Chrissy Monroe nella serie tv drammatica, When the Street Lights Go On e, nel 2020, ha interpretato il personaggio di Felicity nella commedia romantica Holidate.

Nicola Peltz e Brooklyn Beckham si conoscono nel 2019 e ufficializzano la loro relazione sui social l’11 luglio del 2020. È il 9 aprile del 2022 quando i duein Florida, a Palm Beach, con una cerimonia ebraica.