"No, non vogliamo che la tua faccia appaia in video", lo schiaffo di Kate Middleton all'ex principe Andrea

Col passare dei mesi dal "divorzio reale" con l'ex Principe Andrea, emergono sempre più dettagli circa le pesanti fratture che si sono venute a creare col tempo tra alcuni membri della famiglia e il terzogenito della Regina Elisabetta II.

Kate e William non hanno mai fatto mistero della loro riprovazione nei confronti dell'ex Principe – l'erede al trono, in particolare, avrebbe manifestato vero e proprio fastidio anche in pubblico. A quanto pare, però, la prima a troncare ogni rapporto sarebbe stata Kate Middleton.

Sconvolta da quanto emerso dalle indagini relative al caso Epstein, la Principessa avrebbe voluto prendere immediatamente le distanze dallo zio del marito. Così, lo scorso Natale, quando Andrea ha chiesto di partecipare al concerto di Westminster, dicendosi pronto ad entrare dalla porta secondaria, Kate sarebbe stata categorica: "No, non vogliamo che la tua faccia appaia in video".

Parole dure, che sono state attribuite alla Principessa dal biografo Christopher Andersen e poi riportate da Page Six. Il condizionale, dunque, è d'obbligo. Probabilmente non avremo mai una conferma. Tuttavia, le indiscrezioni parlano proprio di questo episodio. Sarebbe stata la futura Regina – disgustata dalle notizie e intenzionata a tutelare se stessa, il marito e i propri figli – a voler chiudere ogni genere di rapporto con Andrea. William l'ha ovviamente assecondata.

Le rivelazioni di Christopher Andersen non finiscono qui. Sempre secondo quanto riferito dal biografo, autore del libro "Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will be Queen", la Principessa guarderebbe già al proprio futuro, e al futuro di William: "È la moglie di un futuro monarca. E pure la mamma di un futuro monarca". Non ci sarebbe quindi nulla di strano nel suo comportamento.

Del resto, lo stesso Re Carlo ha preso la decisione di allontanare lo scomodo fratello dalla Famiglia Reale, revocandogli il titolo di Principe, l'appellativo di Altezza Reale e tutti gli altri titoli che gli spettavano per nascita.

Andrea è stato inoltre cacciato dal Royal Lodge.

William e Kate sono stati dalla parte del Re. Anzi, secondo alcune fonti, il Principe e la Principessa di Galles avrebbero insistito affinché venissero prese certe decisioni.