"Non è contenta del riavvicinamento…". Meghan Markle tiene a freno gli entusiasmi di Harry

C’è aria di crisi tra Meghan Markle e il Principe Harry? Da tempo si riconcorrono voci – a volte anche discordanti – di un rapporto al capolinea tra il duca e la duchessa. Voci che, di fatto, non vengono né smentite né confermate, ma dopo le ultime vicissitudini, la coppia potrebbe essere veramente arrivata al capolinea. È di dominio pubblico il fatto che Harry è volato a Londra, e per di più senza Meghan, per correre al capezzale del padre dopo l’operazione e dopo la diagnosi di un tumore. Una scelta che, secondo le ultime dichiarazioni degli esperti di corte, non sarebbe stata ben vista dalla Markle affermando che la ex duchessa non “sarebbe contenta del riavvicinamento”. Il principe, però, da quel che sembra, non ha deciso di ascoltare la voce della moglie ed è partito lo stesso alla volta di Londra. Per lui, però, non ci sono stati tutti gli onori del caso. Non ha soggiornato a corte ma in un albergo, non ha incontrato William e il colloquio con il padre è durato appena 45 minuti. Sarebbe già tornato a Los Angeles ma l’accoglienza da parte della moglie non sarebbe stata delle migliori.

Tutte queste nuove indiscrezioni sulla vita privata di Meghan Markle sarebbero state rivelate a Express, magazine inglese che si occupa proprio di gossip reali, da Pauline Maclaran che di professione è una royal watcher. L’esperta ha analizzato gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto Harry e la Markle e avrebbe affermato a gran voce che la crisi tra i due è latente e lo è ancor di più dopo la “fuga” del Principe a Londra. Nell’articolo si legge di una paura da parte della duchessa che ha verso Harry e per il fatto che il marito potrebbe volare più spesso a Londra tanto da temere di un effetto a cascata sul suo matrimonio e sulla salute dei suoi figli. “Immagino che, a tempo debito, il Duca potrebbe fare una visita più lunga al padre e dare agio al re di incontrare faccia a faccia i suoi nipotini ”, ha detto l'esperta reale. Una scelta che non andrebbe a genio a Meghan che, ora, sarebbe indignata con il marito.