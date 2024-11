“Non fa parte più del gruppo”. Così Max Pezzali diffida il sindaco di Pavia

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si è mai affievolito il successo di Max Pezzali e degli 883. Lo storico duo nato nella città di Pavia, nel corso degli anni ’90 si è imposto come un vero e proprio fenomeno di culto tra i più giovani e, nonostante Mauro Repetto nel 1994 abbia deciso di lasciare gli 883, la band ha continuato a macinare un consenso dopo l'altro. Si è tornato a parlare del gruppo dopo l’uscita su Sky e Now della serie Hanno ucciso l’uomo ragno che racconta proprio gli anni dopo di Max Pezzali e degli 883. Una serie che, almeno per il momento, non rievoca il motivo per il quale Mauro Repetto ha deciso di lasciare il gruppo. Di fatti, ancora oggi non è ben chiara la ragione ma il “mistero” ha alimentato il successo stesso degli 883.

Il sindaco di Pavia ha voluto premiare Mauro Repetto con un’onorificenza – chiamata il San Sirino - che, però, è stata mal gradita da Max Pezzali. Così è scattata la diffida.

La decisione dei legali di Max Pezzali di intervenire a proposito dell’assegnazione del riconoscimento, secondo il loro punto di vista, è più che lecita e la giustificano con il fatto che “dopo un brevissimo periodo di tempo Repetto ha preso una strada diversa lasciando solo Max Pezzali a rappresentare gli 883. Lui non fa più parte del gruppo né lo rappresenta”. Questo riconoscimento che viene consegnato ai cittadini di Pavia che più si sono distinti nella comunità è stato legalmente respinto dai due avvocati di Pezzali. Lucia Maggi e Domenico Capra ritengono che attribuire il riconoscimento all’ex membro degli 883 escluderebbe Pezzali che, tra le altre cose, è in causa con Repetto per il simbolo del gruppo.

Il consigliere Pietro Alonghi del PD ha spiegato cosa c’è dietro il riconoscimento. “Ho proposto di attribuire la benemerenza a Mauro Repetto perché sta portando Pavia in tutti i teatri d’Italia che tocca con il suo tour ‘Alla ricerca dell’uomo ragno’. È anche grazie a lui se oggi si parla della città a livello nazionale”.

A quanto sembra, il premio non è conferito per il successo della serie tv che, però, ha riacceso i riflettori su Pavia (terra di origine degli 883), ma per l’impegno di Mauro Repetto nel raccontare la sua esperienza nella piùdegli ultimi 20 anni. Il riconoscimento verrà consegnato all’ex co-fondatore degli 883 il prossimo 9 dicembre ma con la diffida tutto potrebbe essere messo in discussione.