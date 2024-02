"Non è finto niente. Tutte caz...". Ferragni smentisce le voci sulla separazione come exit strategy

Michelle Dessì continua nel suo lavoro di appostamento ai Ferragnez come inviato di Pomeriggio5 per raccogliere le loro impressioni sulle voci che li vogliono separati. Voci che, ormai, hanno trovato conferma nelle parole di Chiara Ferragni e di Fedez, che anche oggi sono stati raggiunti dal giornalista per registrare le loro reazioni alle ultime indiscrezioni. In particolare, l'inviato ha chiesto conto all'influencer delle voci, riportate dal quotidiano Oggi, secondo le quali la separazione sarebbe una exit-strategy utile a distogliere l'attenzione dal caso giudiziario che la vede indagata per truffa aggravata da minorata difesa.

" Non è finto niente. Dai, ciao ragazzi ", ha commentato con stizza l'influencer prima di divincolarsi dai microfoni, che però l'hanno attesa per un secondo commento. Soffermandosi qualche secondo in più, poi. Ferragni ha aggiunto: " Non è un'exit strategy ed è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo. Sono tutte cazzate, le cose che scrivono non sono cose vere, ed è molto offensivo ". Certo, per chi ha abituato il pubblico a sapere ogni aspetto della propria vita, mantenere il riserbo in questo momento, per quanto umanamente comprensibile, risulta ipocrita. Al pari del marito che adesso scopre la necesità di tutelare la privacy dei bambini, giustamente e con ogni ragione, quando però per anni quei bambini sono stati mostrati alle telecamere in ogni momento della loro vita.