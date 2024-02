"Non ho mai censurato nessuno. Ho pianto molto...". Venier torna sul caso Ghali a Domenica In

Dopo giorni di attacchi mediatici da parte della sinistra civile e politica, dopo gli insulti e le minacce che le sono piovute addosso per aver letto un comunicato diramato dalla Rai a bilanciamento delle esternazioni di Ghali durante Sanremo, Mara Venier ha deciso di parlare. Dalle pagine del Corriere della sera ha fornito la sua versione dei fatti di quanto accaduto domenica sera, da quando viene accusata di essere una "sionista", "schiava della Rai", "traditrice" e tanti altri appellativi accusatori. Sono stati giorni di silenzio per la conduttrice di Domenica In, che al quotidiano di via Solferino ha ammesso di non essere stata bene.

" Soffro molto, perché mai in vita mia ho censurato qualcuno, né sono mai stata accusata di censura ", ha detto Venier durante l'intervista, spiegando che da parte sua non c'è mai stata volontà censoria con Dargen D'Amico ma, semplicemente, " eravamo in ritardo, molti artisti dovevano ancora cantare, e quattro di loro non sono riusciti a farlo ". Nessuna paura, come ha detto qualcuno, di affrontare il tema dei migranti: " L’ho fatto molte volte. Ora ho invitato Dargen D’Amico in trasmissione domenica prossima, spero che venga ". In relazione al comunicato della discordia, la conduttrice ha le idee molto chiare: " Io sono una conduttrice Rai. Se l’amministratore delegato della Rai mi chiede di leggere un comunicato, io lo faccio. Quanto al contenuto, forse qualcuno non è d’accordo con la condanna del massacro del 7 ottobre? Certo, è doveroso ricordare anche le vittime innocenti di Gaza ".