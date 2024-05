"Non ho rispetto per chi fa così". L'affondo di J-Ax e quel dubbio su Fedez

Nuovo attacco nei confronti di Fedez, che stavolta viene addirittura bersagliato da quello che in teoria dovrebbe essere un suo carissimo amico, vale a dire J-Ax. Alla luce degli ultimi fatti, il cantante degli Articolo 31 non ha risparmiato parole di biasimo nei confronti del rapper, finito adesso al centro delle polemiche per il "caso Iovino".

Cosa ha detto J-Ax

A destare l'attenzione del popolo dei social, che segue con attenzione gli scambi fra i loro beniamini, è stata una recente dichiarazione di Alessandro Aleotti, in arte J-Ax. Nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Deejay, il cantante ha infatti sentenziato: "Io sono per la vita spericolata di un artista finché l'artista è da solo e non mette in mezzo altre persone. Io dal momento che ho messo in mezzo alla mia vita altre persone, anche Jad, poi una famiglia, un partner e soprattutto un figlio – non ho rispetto per chi continua con la vita spericolata dopo aver messo al mondo un bambino".

Per molti non ci sono stati dubbi. J-Ax si stava riferendo proprio a Fedez, che in questi giorni si trova al centro delle cronache per il pestaggio ai danni di Cristiano Iovino. Anche perché il cantante ha aggiunto: "Non ho scusanti, non mi interessa se sei una persona incompleta o se hai la depressione. Quando è il momento di assumersi le responsabilità da uomo e da padre, se non lo fai io non ti rispetto".

Amicizia di nuovo finita?

Da tempo i due artisti non si vedono insieme. Dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez è tornato a frequentare diversi suoi amici, ma di J-Ax neppure l'ombra. Questo aveva già fatto fatto crescere dei sospetti circa una possibile nuova frattura fra i due, che già in passato si erano duramente scontrati. Chi conosce i loro trascorsi sa che Fedez e J-Ax erano stati amici e soci in affari per diverso tempo, tanto da pubblicare addirittura un album insieme, Comunisti col Rolex. Poi, improvvisamente, la rottura, mai del tutto chiarita. I due si erano poi riappacificati nel 2022, comparendo in un video su Instagram e lanciand il concerto Love Mi in piazza Duomo. Forse la rinnovata amicizia è tornata al capolinea.