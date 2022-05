Fedez e J-Ax fanno pace. "Mettere da parte l'orgoglio per tornare ad abbracciarsi"

Pochi minuti fa il rapper di Rozzano Fedez, al secolo Federico Lucia, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto con l'ex socio J-Ax. Questa mattina i due rapper made in Milano hanno voluto fare un gradito regalo ai loro milioni di fan.

Qualche ora Fedez aveva pubblicato una storia in cui annunciava ai follower che presto sarebbe arrivata un'importante notizia. "Sono sveglio dalle 6 del mattino - aveva scritto il rapper - perché oggi devo dirvi una cosa e sono un po' in ansiella, un'ansiella bella eh" . Poi è arrivata spiegazione. "Ed eccoci qua: con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima" . Così iniziava la lunga descrizione pubblicata da Fedez. Che poi continua: "Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena. La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio" . E ancora: "Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Domani vi raccontiamo tutto. Come dicevamo in una nostra vecchia canzone: 'È solo musica cazzo lo so che non curerà il cancro, però so che ha salvato me'. Alessandro e Federico" .

Il post, in pochissimo tempo, ha totalizzato un milione di like e quindicimila commenti.

Alcuni malpensanti già pensavano che i due avessero "architettato" una pace fittizzia, tesa a pubblicare la loro nuova hit estiva, ma subito i due hanno smentito con un video. "Non ci sarà nessuna canzone estiva - dicono i due rapper in una storia - non ci sembrava il caso di farlo subito" . Ma intanto i fan in delirio sperano già a nuove collaborazioni fra i due.

Fino a qualche anno fa, infatti, Fedez e J-Ax erano inseparabili soci in affari e colleghi nel mondo della musica. Assieme avevano pubblicato l'album Comunisti col Rolex che aveva riscosso un successo incredibile anche fuori dall'Italia. Non è ancora ben chiaro perché i due avessero litigato. Entrambi, nel corso degli anni, non hanno mai voluto sbilanciarsi più di tanto per raccontare l'accaduto.