“Non mi ha mai deluso”. Edoardo è il nuovo duca di Edimburgo

Il cerchio si è chiuso. Il principe Edoardo è il nuovo duca di Edimburgo. Lo ha stabilito re Carlo III, esaudendo il desiderio del padre, il principe Filippo, morto il 9 aprile del 2021. La nomina è arrivata nel giorno del 59esimo compleanno del fratello di Sua Maestà, il 10 marzo 2023. Il titolo, però, non è ereditario. Alla morte di Edoardo tornerà alla Corona.

Da conte di Wessex a duca di Edimburgo

“Sua Maestà il Re è lieto di conferire il ducato di Edimburgo al principe Edoardo, conte di Wessex e Forfar, in occasione del 59esimo compleanno di Sua Altezza Reale. Il titolo apparterrà a vita a Sua altezza reale il principe Edoardo. L’ultimo a detenere il ducato è stato il principe Filippo, a cui è stato atribuito al momento del matrimonio con la principessa Elisabetta, che è stata nominata duchessa di Edimburgo prima di salire al trono nel 1952. I nuovi duca e duchessa di Edimburgo sono orgogliosi di portare avanti l’eredità del principe Filippo, promuovendo iniziative per i giovani di ogni ceto sociale, affinché possano sviluppare il loro pieno potenziale”. Questo è l’annuncio ufficiale con cui Buckingham Palace ha rivelato il nuovo titolo di Edoardo e di sua moglie, Sophie Rhys-Jones.

Re Carlo III avrebbe sempre condiviso il desiderio del principe Filippo e della regina Elisabetta di attribuire il ducato di Edimburgo al fratello. In una nota del 1999, redatta in concomitanza con il matrimonio del principe Edoardo, possiamo leggere: “La Regina, il Duca di Edimburgo e il Principe di Galles concordano sul fatto che il Ducato di Edimburgo dovrebbe essere concesso al principe Edoardo a tempo debito, quando il titolo, ora appartenente al principe Filippo ritornerà alla Corona”. A tal proposito Edoardo, durante un’intervista alla Bbc nel 2021, citata dal Mirror, dichiarò: “In teoria andava bene molto tempo fa, quando era una specie di chimera di mio padre. Naturalmente dipenderà dal Principe di Galles, quando diventerà re, [decidere in merito]. Aspettiamo e vediamo…”.

Un nuovo conte di Wessex

Sua Maestà ha rispettato la volontà dei genitori, conferendo al fratello uno dei titoli più importanti e ambiti di casa Windsor, creato per la prima volta nel 1726. A quanto pare Carlo sarebbe stato molto felice di onorare questa decisione anche perché, come avrebbe detto a degli amici, “Edoardo è l’unico maschio di famiglia a non avermi deluso” , fatta eccezione per Filippo. In effetti il fratello del sovrano ha sempre lavorato con grande serietà per la Corona britannica: è patrono di 70 charity ed è il presidente del Duke of Edinburgh’s Award dedicato ai giovani e fondato da Filippo nel 1956.