“Non è rimasto niente...’”. Altra frecciata di Fedez alla Ferragni

Nuovo giorno, nuova frecciatina di Fedez nei confronti della sua ex moglie Chiara Ferragni. Questa volta il teatro perfetto per alzare il livello della tensione è il palco di Radio Italia Live, dove il rapper milanese è uno degli ospiti più attesi insieme ad altri cantanti. La musica è ovviamente in primo piano: Fedez ha portato sul palco “Battito”, la canzone di Sanremo e anche “Scelte stupide”, il singolo estivo in collaborazione con Clara. Non sono passati inosservati alcuni commenti che avrebbero un unico destinatario: l’imprenditrice digitale e l’influencer forse più famosa d’Italia.

Fedez ha cantato i suoi pezzi principali e si è lasciato trasportare dal momento con qualche battutina al veleno. "Tutti i grandi autori hanno i loro brani intramontabili. Guccini ha "L’avvelenata", Fabrizio De Andrè ha "La guerra di Piero", io ho "Pensavo fosse amore e invece eri una escort", lanciando forse una frecciatina a tutte le sue ex.

Per il cantante, però, il momento più complicato è stato ripercorrere l’ultimo periodo colmo di sfaccettature negative. Non sono mancate alcune domande azzeccate di Enzo Miccio: “Cosa è cambiato dall'ultimo concerto a San Siro nel 2018?”. Da qui la replica di Fedez che ovviamente farà discutere: “Non è rimasto uguale niente, è cambiato tutto e va bene così”. A ben vedere, infatti, potrebbe realmente andare bene così.

Chiara Ferragni è andata avanti e, ultimamente, ha chiuso la relazione con l'imprenditore. Per quanto riguarda il rapper, invece, si vocifera che potrebbe aver avuto un flirt con Clara. Il tutto, ovviamente, non è stato ancora confermato né dai diretti interessati né dagli appassionati della materia.