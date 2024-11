Non solo "Dawson's Creek": ecco dove vedere James Van Der Beek

Ascolta ora 00:00 00:00

Molti fan di Dawson's Creek questa mattina si sono svegliati con l'amaro in bocca. Questo perché il suo interprete principale, James Van Der Beek, ha annunciato di avere un tumore al colon. Una confessione che l'attore è stato costretto a fare una volta scoperto che una testata giornalistica avrebbe fatto l'annuncio senza il suo consenso. James Van Der Beek, però, ha voluto parlare della sua malattia con i suoi tempi e le sue parole, anche se questo potrebbe aver significato che alcune persone a lui vicine l'abbiano saputo tramite internet.

Sebbene sia lungi dal poter essere considerato un divo di Hollywood o un attore che siede nell'Olimpo della settima arte, James Van Der Beek è comunque un volto molto amato nel mondo dello spettacolo, proprio perché ha interpretato il personaggio di Dawson Leery nella serie tv andata in onda tra il 1998 e il 2003. Sebbene sia invecchiata decisamente male e il personaggio di Dawson abbia molti lati negativi, Dawson's Creek è stato comunque un punto di riferimento per un'intera generazione, che ogni settimana si piazzava davanti alla tv per seguire i 128 episodi della serie incentrata su un ragazzo che sognava di diventare regista e la sua vita accanto ai migliori amici di sempre, Pacey (Joshua Jackson), Joey (Katie Holmes) e Jen (Michelle Williams). Questo successo ha fatto sì che James Van Der Beek venisse identificato quasi sempre e quasi ovunque con il personaggio di Dawson, al punto da diventare persino un meme. Tuttavia - sebbene l'attore abbia scelto di prediligere la vita privata e il tempo con la propria famiglia rispetto alla carriera - la sua filmografia non si limita a Dawson Leery.

Nel corso della sua carriera, James Van Der Beek è apparso in altre serie diventate iconiche, come One Three Hill (dove ha avuto un arco narrativo di quattro episodi), The Big Bang Theory e How I met yout mother. Se si cercano ruoli da protagonista, invece, si può vedere la sit-com dal titolo Non fidarti della str**** dell'interno 23, in cui interpreta se stesso, e veste i panni del migliore amico della coinquilina (Dreama Walker) della protagonista (Krysten Ritter, (vista in Jessica Jones e Veronica Mars). Tra il 2015 e il 2016 ha interpretato Elijah Mundo in CSI: Cyber, mentre dal 2017 al 2021 ha prestato la voce per la serie tv d'animazione dal titolo Vampirina, in cui interpreta (in lingua originale, ovviamente) il personaggio di Boris. Lo si può ammirare anche nella serie Netflix Pose e nella serie I miei peggiori amici, che però è stata cancellata a causa dei bassi ascolti. Per quanto riguarda l'ambito cinematografico, invece, James Van Der Beek ha preso parte al film Downsizing - Vivere alla grande, che è stato un film d'apertura alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2017. Nel 2024 ha partecipato alle riprese del film Sidelined - The QB and me, un teen movie che, stando a quello che si legge su IMDB, è ispirato a una storia pubblicata su Wattpad, il sito che racchiude romanzi e racconti ed è sempre di più una fucina per nuovi successi editoriali.

Il film però non è ancora uscito nemmeno nelle sale cinematografiche statunitensi ed è ancora nella fase di post-produzione, ma è senza dubbio un altro titolo che si aggiunge alla filmografia di James Van Der Beek che, pur non avendo mai registrato grandi successi dopo Dawson's Creek, non ha mai smesso davvero di lavorare. La speranza è che le sue condizioni di salute gli permettano di continuare a farlo.