"Nessuna tutela per i bimbi". Ripartono le cause del caso Michael Jackson

Michael Jackson sembra non avere pace. A quasi 15 anni dalla morte, avvenuta nel 2009, una corte d'appello californiana ha ammesso la riapertura dei casi portati avanti da due uomini, bambini all'epoca dei fatti, che hanno accusato il cantante di molestie sessuali. Il 40enne Wade Robson e il 45enne James Safechuck hanno affermato che Jackson ha abusato di loro per anni e che i dipendenti delle società Mjj Productions e Mjj Ventures erano complici.

Avrebbero agito in qualità di " collaboratori, facilitatori e alter ego " per gli abusi. Nelle cause si sostiene che i dipendenti delle aziende avevano un "dovere di diligenza" nei confronti dei ragazzi e non hanno preso provvedimenti per prevenire gli abusi. Queste due cause non sono sconosciute al grande pubblico, in quanto le storie di Robson e Safechuck sono salite alla ribalta dell'opinione popolare a seguito del documentario della Hbo del 2019 "Leaving Neverland", che ha riscosso un certo successo tra il pubblico. Qui, gli stessi uomini accusavano direttamente il cantante, già morto da 10 anni, di averli molestati e di aver coltivato rapporti con le loro famiglie per aver accesso ai loro corpi. Entrambi hanno intentato causa contro le società rispettivamente nel 2013 e nel 2014, a seguito della morte di Jackson, ma entrambi i casi sono stati archiviati nel 2017 perché hanno superato i termini di prescrizione della California.