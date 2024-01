"Non sono in linea sul piano dei valori": la stoccata a Chiara Ferragni

La frittata è fatta, e non è soltanto un modo di dire: l'appeal dell'influencer Chiara Ferragni è ai minimi storici con i follower ormai in fuga e con strafalcioni di comunicazione che non la "salvano" dal caos che si è scatenato dal pandoro-gate in poi. Nonostante la finta serenità ritrovata in montagna, con i figli e con i brand tramite le consuete storie quotidiane, la Ferragni si trova in una sorta di crisi reputazionale con qualcuno in grado di sfruttare la situazione attuale.

Le parole dell'esperta

A fare un resoconto morale e pratico della vicenda è Veronica Gentili, esperta nel campo del social media marketing e tra le 50 personalità più influenti nel campo dell'adtech, ossia della tecnologia pubblicitaria digitale. " Non sono molto in linea sul piano dei valori , ovvero l'esposizione dei bambini, del possesso, del successo. Siamo molto diverse", ha spiegato in un'intervista rilasciata al Messaggero. Come fare a uscire da questo pantano? La Ferragni è arrivata a bloccare la possibilità di rispondere ai suoi post a milioni di follower per evitare di essere insultata come accaduto nelle scorse settimane, quelle più "calde" quando è scoppiato il caos sulla finta beneficenza.

"Modalità infelici"

Anche se l'influencer ha provato, in qualche modo (male), a fare mea culpa parlando di aver commesso "un errore", l'esperta Gentili spiega che " le frasi e la modalità scelta non sono le più felici. Come quando ha definito tutto questo un errore in prima battuta. Si tratta di qualcosa di molto più grave di un errore" . In questi casi, quindi, quando c'è una crisi in corso bisognerebbe (bisognava) soltanto chiedere scusa " ammettendo le colpe ", al plurale quindi, non "un errore".

La fuga dei follower e la reputazione

È normale che in questo cortocircuito mediatico se non si è bravi si viene risucchiati da un vortice: da qui, molti follower che hanno tolto il segui perché non si sono sentiti tutelati, " c’è chi si è sentito preso in giro. Una comunicazione un po’ troppo costruita va ad infastidire ", spiega la Gentili. Da 29,7 milioni a 29,3 milioni di seguaci il calo c'è stato, si tratta di 400mila follower che in un mare così vasto, però, sono ancora troppo pochi. A chi dice che " non venderà più, è finita ", l'esperta spiega che bisogna capire quali saranno le prossime evoluzioni e vicende. " La mente sociale è molto soggetta a memoria selettiva. Ne riparliamo tra qualche anno, dipende anche come si riprenderà da questi errori. Il dato di fatto è che sicuramente ha perso dei partner e ha avuto un grossissimo problema sul piano reputazionale" .

Ecco qui la crisi reputazionale di cui si parlava all'inizio: non è un caso che molti brand, come abbiamo visto più volte, abbiano deciso di rescindere i loro contratti e separarsi da Chiara Ferragni. Il problema social è anche dovuto al fenomeno di aggregazione che porta vari utenti a schierarsi da una parte piuttosto che da un'altra. Quali sono i motivi? " Per problemi di antipatia nei confronti di una persona, per effettiva volontà di far sapere la loro opinione o per sfogare la loro rabbia sui social: così diventano ingestibili", spiega l'esperta al Messaggero.