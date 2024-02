"Ecco perché non ho mai parlato". Le parole di Maria De Filippi su Maurizio Costanzo

Un anno fa, il 24 febbraio 2023, se ne andava all'improvviso Maurizio Costanzo. Un anno dopo la scomparsa del giornalista Maria De Filippi ha voluto rendergli omaggio con una puntata speciale della sua storica trasmissione, il Maurizio Costanzo Show. Dal teatro Parioli di Roma, luogo dove per quasi quarant’anni è andato in scena il programma, Maria De Filippi ha voluto riportare il marito su quel palco così importante con lo speciale "Dedicato a... Maurizio Costanzo".

Le parole di Maria De Filippi

È stata Maria De Filippi ad aprire la puntata speciale, nello stesso posto dove Maurizio Costanzo augurava la buonasera al suo pubblico e ai suoi ospiti: davanti al sipario chiuso. "Grazie di essere qua, davvero. Stasera siamo nel suo posto preferito, nel suo teatro e so che è contento", ha esordito la conduttrice con la voce rotta dall'emozione e dal ricordo. Poi Maria De Filippi ha fatto una confessione inattesa: "In questo ultimo anno tanti mi hanno chiesto di parlare di lui ma non ho mai voluto farlo. Non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti ma perché ho sempre avuto paura, e ce l'ho anche adesso, che con le parole si banalizzi sia l'amore che il dolore. Questo è il motivo per il quale non ho rilasciato nessuna intervista". Parole toccanti pronunciate per la prima volta dalla conduttrice in pubblico dopo la scomparsa del marito.

"Parlo al presente perché so che lui è qui"

Con la sala gremita di pubblico De Filippi ha chiamato al suo fianco il conduttore della serata, Fabio Fazio, che ha accolto sul palco i colleghi e gli amici di Maurizio Costanzo, ma anche tanti volti noti della televisione italiana, che hanno contribuito, negli anni, al successo del Maurizio Costanzo Show. "Purtroppo, non sono tanto brava a raccontare le mie cose", ha detto Maria De Filippi, cercando di non lasciarsi tradire dall'emozione. "Ma sono certa che lui è contento - ha proseguito -. Quando parlo al presente non è che non conosca le coniugazioni, io parlo al presente perché penso che lui sia qui, presente".

La serata è scivolata via nel racconto del giornalista non come una semplice commemorazione ma come il ricordo sentito di un personaggio che è stata punto di riferimento per tante persone. Alla fine della puntata un lungo applauso ha accompagnato l'ultima immagine di Maurizio Costanzo. Maria De Filippi a quel punto si è lasciata guidare dall'emozione. "Scusatemi, ma ora non riesco a parlare", ha detto con la voce rotta prima che il sipario si chiudesse di nuovo.