"È la notte che ti frega". Lo straziante messaggio di Arianna Mihajlovic

Sono passate cinque settimane dalla prematura scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Benché il suo destino fosse già scritto, a causa dell'aggressiva malattia che lo ha colpito, la sua morte ha segnato profondamente i colleghi, gli amici, i tifosi ma soprattutto la sua famiglia, che oggi lo piange. I figli e la moglie tengono vivo il suo ricordo sui social network, dove virtualmente Sinisa non se n'è mai andato. Ma è quando il dolore prende il sopravvento, quando i ricordi si trasformano in rimpianti e la forza cede il passo allo strazio, che la sua assenza diventa pesante.

Un dolore che Arianna Mihajlovic non nasconde. Anzi. Ed è nell'ultimo post condiviso sulla sua pagina Instagram che la donna ha svelato che il vuoto lasciato da Sinisa è troppo grande, soprattutto quando arriva la notte. " Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono ovunque noi siamo ", aveva scritto pochi giorni fa, ricordando il marito con una foto, dove la coppia sorrideva felice. Ma oggi, a distanza di poco più di un mese dalla sua morte, Arianna Rapaccioni è tornata a gridare forte il suo dolore su Instagram: " È la notte che ti frega ". Quando le luci si spengono e si rimane soli a fare i conti con il vuoto nell'anima.