Le nozze di Annalisa: a gran sorpresa tra gli invitati c'è Maria De Filippi

Dopo le nozze segrete ad Assisi, la cantante Annalisa ed il compagno Francesco Muglia hanno deciso di celebrare la loro unione organizzando una grande festa con rito laico a Tellaro, in Liguria. La coppia ha festeggiato alla presenza di tantissimi amici, parenti e vip; tra gli invitati, anche colei che ha permesso all’ex vincitrice di Amici di farsi conoscere dal grande pubblico: Maria De Filippi.

Il look di Maria De Filippi

Come ben sappiamo, la nota conduttrice è molto poco mondana, ma per la sua Annalisa - che in questo momento è nel fiore della sua carriera – ha voluto fare un’eccezione. A colpire è certamente il look scelto dalla De Filippi: tailleur giallo e sneakers, un outfit molto giovanile e già indossato nel corso di una puntata del talent di Canale 5, Amici. È stato l’esperto di gossip Amedeo Venza a rendere pubblici gli scatti in cui si può notare la scelta della conduttrice di abbinare un occhiale da sole color giallo canarino, proprio come il blazer monopetto che indossava. Ad accompagnare Maria De Filippi alle nozze, l’amico e collega Rudy Zerbi; ormai da anni nella squadra di lavoro della conduttrice: da coach di Amici, a giudice di Tu sì que vales, a collaboratore (dietro le quinte) di Uomini e Donne. Naturalmente, anche l’ex produttore discografico (come Maria) è molto legato ad Annalisa dal momento che fu proprio lui ad intuirne le grandi potenzialità all’epoca della sua partecipazione ad Amici.

Gli altri invitati

La coppia ha voluto condividere questo momento importante della loro vita con le persone che sentono più vicine ed è per questo, che hanno scelto di accogliere oltre 200 invitati in una stupenda location vista mare a Tellaro. Oltre che Maria De Filippi e Rudi Zerbi, infatti, erano presenti anche Alessandra Amoroso e Fabio Rovazzi. Tuttavia, sui social non c’è alcuna traccia dell’evento dal momento che Annalisa e il compagno hanno chiesto la massima riservatezza, la stessa che contraddistingue le loro vite.

L’abito di Annalisa

Nonostante la scelta di un matrimonio all’insegna della riservatezza, Annalisa ha deciso di fare uno strappo alla regola e di mostrare l’abito nuziale proprio sul suo personale profilo Instagram accompagnandolo con una riflessione sull'amore: “Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa. Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore. 29/6/2023″. Nello scatto la cantante ha deciso di farsi immortalare in abito da sposa, firmato Dolce & Gabbana, come ha specificato lei stessa. Si tratta di un mini dress total white in pizzo, con la manica lunga ricamata come il mezzo collo che arricchisce la scollatura. Inoltre, ad impreziosire il tutto le decorazioni in perline Swarovski di fiori sul corpetto e la sottilissima cintura di brillantini. Per le scarpe, invece, Annalisa ha optato per un classico décolleté bianco con tacco a spillo e plateau.