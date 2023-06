La cantante Annalisa si è sposata: il matrimonio in gran segreto ad Assisi

Era da qualche settimana che circolava la voce delle presunte nozze della cantante Annalisa e adesso è finalmente arrivata la conferma ufficiale: matrimonio in gran segreto ad Assisi per l’ex vincitrice di Amici e il vice presidente marketing di Costa Crociere, Francesco Muglia. Nella giornata di ieri, 29 giugno, la cantante ha pronunicato il fatidico "sì" dinanzi a pochissimi amici intimi e ad alcuni familiari.

Le nozze “anticipate”

Il matrimonio in realtà era previsto per il 1° luglio a Tellaro, borgo di Lerici in Liguria, ma i due hanno deciso di sorprendere tutti e sposarsi in Umbria – nella città di San Francesco - con rito religioso proprio due giorni prima delle nozze già fissate. La coppia è riuscita a tenere un grande riserbo a riguardo (e la cosa non sorprende se consideriamo che fino a poco tempo fa nessuna sapeva chi fosse l’amore segreto di Annalisa e addirittura si vociferava di una cotta di Guè Pequeno nei suoi confronti) tanto che sono riusciti a non fare trapelare nessuna foto del grande giorno.

Il matrimonio ad Assisi

È già dalla mattinata di ieri che ad Assisi iniziavano a circolare le voci dell’unione tra la cantante dei tormentoni “Mon amour” e “Bellissima” e Francesco Murgia. La notizia naturalmente è stata confermata quando è apparsa la coppia; al termine della cerimonia religiosa - tenutasi nella basilica di San Francesco – il ricevimento ha avuto luogo in un ristorante della città, la Locanda del Cardinale ed anche su questo i due sono riusciti a mantenere grande discrezione. La scelta della città di San Francesco è legata proprio al legame che la coppia avrebbe con uno dei frati del convento francescano; ad unire Annalisa e Muglia in matrimonio padre Giuseppe, ex direttore del coro. A fare scattare la scintilla tra i due sarebbe stato un evento – risalente al 2016 – proprio su una delle navi della flotta Costa Crociere, il gruppo di cui Francesco Muglia è vice presidente del settore marketing.

I festeggiamenti

Se da una parte la coppia ha deciso di mantenere un grande riserbo sulla cerimonia e di blindarla soltanto a pochissimi; diverso – stando alle indiscrezioni – dovrebbe essere per quanto riguarda la serata dei festeggiamenti. Infatti, a quanto pare, i due novelli sposi dovrebbero accogliere nel borgo ligure di Tellaro tutti gli ospiti per celebrare insieme questo traguardo così importante. Inoltre, sembrerebbe che successivamente i due si imbarcheranno su una scialuppa alla Palmaria, nel mar Ligure, all’estremità occidentale del Golfo della Spezia, per poi dirigersi verso la baia dell’Eco del mare. A Tellaro, pare che vi saranno tutti gli amici della coppia e tra questi alcuni nomi del mondo dello spettacolo come i colleghi J-Ax e Fedez (forse con la moglie Chiara Ferragni) con cui Annalisa ha appena lanciato la hit “Disco Paradise” in vetta alla classifiche.