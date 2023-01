"Non sono stata io". La rivelazione di Ilary sui conti di Totti

Da alcuni giorni ha ripreso vigore il gossip su quella che viene considerata come la separazione dell'anno, ossia quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Non che ci siano particolari novità dal punto di vista della spartizione dei beni o da quello delle nuove love story che l'ex calciatore e la conduttrice hanno intrapreso. A tenere banco in questi primi giorni del 2023 è la presunta passione del Pupone per il gioco d'azzardo, un passatempo ben noto a chi lo conosce bene, che lo avrebbe spesso portato nelle note case da gioco di Montecarlo. Come accade per qualunque cittadino, anche su Totti sono scattati i controlli dell'antiriciclaggio per movimenti sospetti ma, nel suo caso, tutto è diventato di dominio pubblico.

Davanti alle voci che si sono rincorse in questi giorni, c'è chi ha malignato sul fatto che a far trapelare la notizia sulla stampa possa essere stata Ilary Blasi. La conduttrice sta trascorrendo questi giorni in Thailandia con la sua nuova fiamma, lontana dall'Italia e dalla querelle alla ricerca di un po' di relax e lo stesso sta facendo Francesco Totti, dall'altra parte del mondo con Noemi e con i figli, a bordo di una lussuosa nave da crociera nell'oceano Atlantico. È intervenuto l'avvocato di Ilary Blasi, in queste ore, per mettere a tacere le voci infondate circa un suo coinvolgimento nella "soffiata" sul gioco d'azzardo, sottolineando che la sua assistita non ha niente a che vedere con le voci circolate di recente.