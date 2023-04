La nuova fiamma di Cesare Cremonini è la giornalista Giorgia Cardinaletti

È da settimane che si vocifera una nuova fiamma per il cantante di 50 special, Cesare Cremonini. Adesso a darne la notizia ufficiale è proprio il settimanale Chi di Alfonso Signorini che ha confermato la relazione tra Cremonini e la giornalista Rai Giorgia Cardinaletti.

I primi sospetti

Le prime indiscrezioni risalgono ai primi di aprile, quando la rivista aveva parlato della presunta storia d’amore tra il cantante e “un’affascinante giornalista della Rai”. In un primo momento, però, il settimanale aveva preferito non diffondere il nome della nuova compagna di Cremonini. Tuttavia, a smentire prontamente la notizia era stato il sito di Roberto D’Agostino che, dopo la bomba sganciata da Chi, aveva smentito la voce. Infatti, la testata confermava la nuova fiamma dell’ex cantante dei Lùnapop, ma parlava di un volto di Sky, non di Rai: la giornalista Vera Spadini, esperta di Moto GP.

La conferma di Chi

In questi giorni il settimanale di Alfonso Signorini è tornato sull’argomento svelando il nome e il cognome della nuova fidanzata di Cesare Cremonini, proprio la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti. “La musica d’autore italiana va a braccetto con il giornalismo politico: come anticipato due settimane fa da Chi il cantante Cesare Cremonini ha stretto un’amicizia più che affettuosa con una giornalista di punta della Rai” – si legge sulla rivista – “Ora è in grado di rivelare il nome della nuova fiamma del popolare cantautore. Si tratta di Giorgia Cardinaletti”.

L’atteggiamento della coppia

Né Cremonini né tanto meno la Cardinaletti hanno fino ad ora confermato o smentito la notizia. Naturalmente, però, i più curiosi sui social sono andati alla ricerca di alcuni indizi. È dello scorso novembre, infatti, la foto che rivela la presenza della giornalista a un concerto di Cesare Cremonini, con cui, peraltro, ha scattato una foto insieme nel backstage. “Share the love, si vola con Cesare Cremonini”, questa la didascalia che accompagna il post pubblicato da Giorgia Cardinaletti. Secondo molti, potrebbe essere proprio in quell’occasione che i due si sarebbero conosciuti.

La fine della storia di Cesare Cremonini con Martina Maggiore

La storia tra il cantante della Stella di Broadway e la giornalista di Rai Uno sarebbe nata di recente. Cremonini, infatti, ha da poco messo la parola fine alla storia – durata circa due anni e mezzo – con Martina Maggiore. Era stata proprio quest’ultima a darne l’annuncio attraverso il proprio profilo Instagram, sottolineando di essere rimasta scottata dalla modalità della rottura con il cantante, anche se le cause non sono mai state rese note.