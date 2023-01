Nuova fiamma per Melissa Satta? Gli indizi social portano a Steven Zhang

Tra Melissa Satta e Steven Zhang potrebbe essere nata una nuova storia d'amore. Questa l'indiscrezione di Dagospia, secondo cui tra l'amatissima showgirl e il presidente dell'Inter Zhang ci sarebbe qualcosa di più della semplice amicizia che, è risaputo, li lega da tempo. Ad alimentare il sospetto di un legame sempre più "affettuoso" sarebbe stato un commento lasciato proprio da Melissa Satta su Instagram. Un paio di giorni fa, infatti, Zhang ha pubblicato un post sul suo profilo per celebrare la vittoria della Supercoppa Italiana dell'Inter ai danni del Milan. "Ti amo", ha scritto il presidente sportivo su un'immagine di festa sul campo di Riad, accompagnata da alcun faccine e dall'emoticon della coppa. A sorprendere la reazione dell'ex velina, sfegatata tifosa rossonera, che ha commentato "Complimenti", accompagnando quello che è stato considerato un insolito gesto di sportività con le emoticon delle mani che applaudono.

È bastata questa breve corrispondenza social a scatenare le voci e la fantasia degli utenti e dei più attenti osservatori del gossip. È solo una frase amichevole? O è l'indizio di una nuova love story? Del resto, nonostante abbia sempre cercato di tenere la sua vita sentimentale lontano dai gossip, è risaputo che Melissa Satta è di nuovo single dopo la recente rottura con l'imprenditore Mattia Rivetti, a cui è stata legata per due anni. Lo scorso dicembre, poi, ha passato del tempo proprio con Zhang, come testimoniano alcuni selfie scattati in un locale a Miami e poi condivisi dallo stesso presidente neroazzurro nelle storie del suo profilo Instagram. La showgirl non ha mai nascosto di sognare un futuro e un figlio con l'ex fidanzato, che però non è mai arrivato per via di alcune divergenze. Satta è stata sposata per oltre 10 anni con Keving Prince Boateng, dal quale ha avuto il figlio Maddox. Secondo alcune indiscrezioni, alla base della separazione ci sarebbe stato un tradimento, che però il calciatore rossonero ha sempre smentito.