"Contro di me un video fake". Ora Venditti annuncia battaglia: cos'è successo

Dopo le scuse iniziali ora Antonello Venditti passa per vie legali. La vicenda spiacevole che lo ha coinvolto risale all’estate scorsa. Il cantautore romano era stato accusato di avere rivolto parole poco carine nei confronti di una ragazzina disabile, attirandosi le critiche serrate dalla stampa e perfino dal suo pubblico. Il racconto di Venditti, invece, va in direzione opposta: stando alla sua ricostruzione non avrebbe mai insultato la ragazza disabile. Ma non solo. A incastrarlo è stato proprio quel video, che lui stesso definisce "manipolato", che poi ha fatto il giro del web. Il cantautore ha quindi sporto denuncia in tribunale proprio contro l'autore del “video manipolato” che lo accusava di aver offeso una giovane fan disabile presente tra il pubblico.

La difesa di Venditti è chiarissima. “È stato un fake, ho denunciato. Non ho offeso nessuna disabile, è stato un montaggio”, ha spiegato il cantautore italiano che è ritornato sulla questione. Insomma, secondo Venditti il video è l’ennesimo fake che gira su internet. “Sui social hanno fatto un montaggio in cui hanno unito le mie critiche a un’altra persona, normodotata, che mi stava insultando al momento in cui me la sarei presa con la disabile”, ha sottolineato il cantautore. “Un fake di cui non mi sono accorto nemmeno io all’inizio, tant’è che mi sono sentito in dovere di fare le scuse alla ragazza”, ha ammesso. Ma la vera notizia è che adesso la vicenda sarà analizzata a livello legale: “Ora c’è una mia denuncia contro l’autore di quel fake”.

Un modo per fare chiarezza una volta per tutte e allentare questa immagine del cantante che non giova a nessuno. “L’assurdo è che c’è gente che mi chiede se ai miei concerti sono ammessi i disabili”, evidenzia Venditti con una buona dose di amarezza per l’accaduto.