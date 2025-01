Oliviero Toscani ricoverato d'urgenza: "È in gravi condizioni"

Ascolta ora 00:00 00:00

Oliviero Toscani si trova ricoverato da questa mattina all'ospedale di Cecina, in provincia di Livorno: le condizioni del celebre fotografo, affetto da amiloidosi, si sono aggravate improvvisamente, rendendo necessario il trasferimento al pronto soccorso del locale nosocomio dalla sua abitazione sita nel comune di Casale Marittimo (Pisa).

Toscani, che compirà 83 anni il prossimo 28 febbraio, aveva parlato per la prima volta della sua malattia in un'intervista concessa a Il Corriere della Sera nell'agosto del 2024, anche se la diagnosi era arrivata l'anno precedente. L'amiloidosi, patologia rara, si contraddistingue per un anomalo accumulo di aggregati proteici che si vengono a depositare nei tessuti e negli organi del corpo provocando gravi e progressivi danni. Questi depositi non vengono come di consueto assorbiti e successivamente eliminati dai macrofagi, cellule incaricate di "fare pulizia", per cui la condizione continua in modo inevitabile a peggiorare. Con il passare del tempo questa costante sedimentazione fa sì che gli accumuli soffochino diverse zone dell'organismo, causando conseguenze soprattutto ai reni, al cuore e all'apparato gastrointestinale.

L'esordio della malattia non è particolarmente tipico, e solo in certi casi si presenta una sintomatologia più chiara, con l'anomalo ingrossamento della lingua o la presenza di segni emorragici attorno agli occhi. Altri effetti del progredire della patologia sono anche la perdita di proteine dal rene, che causa un accumulo di liquidi nell'addome e negli arti inferiori, la neuropatia periferica, l'insorgere di uno scompenso cardiaco o delle problematiche di assorbimento intestinale, a causa delle quali arriva una perdita ponderale evidente, come quella descritta da Toscani.

Durante l'intervista, il celebre fotografò raccontò di aver preso parte a un ciclo di cure sperimentali per contrastare il progresso della malattia, spiegando le sue difficoltà quotidiane. "In un anno ho perso 40 chili. Neppure il vino riesco più a bere" , dichiarò Toscani, "il sapore è alterato dai medicinali" . "Non so quanto tempo mi resti, certo che vivere così non mi interessa" , considerò l'82enne. Tanto da pensare, in casi estremi, di contattare Marco Cappato. "Lo conosco da quando era un ragazzo. Ogni tanto mi vien voglia. Gliel'ho detto già una volta e lui mi ha chiesto se sono scemo" , raccontò ancora il fotografo.

"la bellezza è che non ti interessano più patria, famiglia e proprietà, la rovina dell'uomo".

