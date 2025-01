Paolo Bonolis, addio via social a Lucio Presta. La replica del manager

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è concluso, e a quanto pare non nel migliore dei modi, il rapporto professionale, ma anche di amicizia, tra il noto conduttore Paolo Bonolis e il suo press agent, per oltre 35 anni, Lucio Presta, manager tra l'altro di molti altri vip di casa nostra.

L'addio via social

Proprio come spesso succede, la separazione è stata resa nota via social con uno stringato comunicato postato da Paolo Bonolis nella sua pagina di Instagram. Un messaggio asciutto che non spiega, ma fa intendere; e che nella parte finale ringraziando tutti quelli che lavorano per la ArcobalenoTre (la società di Presta), porta alla luce che la natura della separazione è proprio il rapporto con Presta.

La risposta di Presta

Non si è fatta attendere la risposta del manager, che mai, anche nelle situazioni più complicate come in passato con Amadeus, ha evitato di riportare il suo pensiero e che sotto il post di Bonolis ha commentato: " Anche le persone perbene come te possono aver la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze ", una frecciatina non certo velata all'ex moglie del presentatore Sonia Bruganelli. In passato proprio lei aveva preso le distanze dal manager e forse nel pensiero di Presta la separazione è dovuta proprio a questo.

Ovviamente si tratta di ipotesi perché nè Bonolis nè Presta hanno

raccontato i motivi reali che dopo ben 35 anni hanno portato all'addio. Un matrimonio di lunga data che purtroppo ha visto un divorzio (anche se non si può certo dire inaspettato) sicuramente doloroso qualsiasi sia stata la causa.