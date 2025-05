Paura per la figlia di Iginio Massari ricoverata d'urgenza: cos'è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

" Ho subito un'isterectomia d'urgenza mercoledì pomeriggio ". Comincia così il lungo post che Debora Massari ha condiviso su Instagram per raccontare gli ultimi difficili giorni vissuti fuori e dentro l'ospedale. Un calvario iniziato con perdite emorragiche, malessere e grande paura e terminato con un ricovero d'urgenza al Istituto Ospedaliero Multispecialistico di Brescia, dove la figlia del famoso pasticciere Iginio Massari è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

I sintomi poi il ricovero

Con una serie di foto dalle cicatrici presenti sull'addome la donna ha raccontato l'ultimo terribile mese. " Quaranta giorni di perdite molto abbondanti, emoglobina a 9, farmaci che non tolleravo. Alla fine, l'intervento era l'unica strada ", ha spiegato Debora Massari sulla sua pagina Instagram, condividendo alcuni scatti dall'ospedale, dove è ricoverata da alcuni giorni in seguito al peggiorare delle sue condizioni di salute.

L'intervento d'urgenza

A causa dell'isterectomia la figlia di Iginio Massari ha subito l'asportazione di buona parte dei suoi organi riproduttivi: " Mi hanno tolto l'utero, le tube e il collo dell'utero, ma mi hanno lasciato le ovaie". Una decisione sofferta ma necessaria per permetterle di tornare alla sua vita di tutti i giorni, che la donna ha affrontato con coraggio e determinazione: "Non entrerò in menopausa, e per me - che ho 49 anni e due figli - non è stata una "tragedia". Anzi, l'ho vissuta come una liberazione, una scelta per tornare a stare bene ".

La riflessione

A proposito dell'isterectomia, che rappresenta uno degli interventi più delicati in ambito ginecologico, Debora Massari ha chiarito: " So che per molte donne non è così. So che per alcune è un dolore, una ferita profonda, un senso di perdita difficile da spiegare. E voglio dirlo chiaramente: tutte le emozioni sono valide". Poi ha parlato del suo punto di vista personale: "Questa è la mia esperienza. Serena, risolutiva. Ma rispetto profondamente chi vive un'altra storia. L’importante è parlarne, senza vergogna, e supportarci a vicenda. Perché il corpo cambia, ma il nostro valore no. Mai". Una riflessione dovuta, vista la delicatezza dell'argomento.

Il ringraziamento

Al momento la figlia di Iginio Massari rimane ricoverata all'ospedale di Brescia, ma potrebbe essere dimessa già nelle prossime ore.

Un grazie sincero all’équipe medica del reparto di ginecologia che mi ha accompagnata con professionalità, attenzione e umanità

Prima di congedarsi dai suoi follower, però, ha voluto ringraziare il personale medico che si è preso cura di lei nel momento più critico: "