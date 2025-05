Il malore, poi il ricovero in ospedale. Paura per Klaus Davi

Ascolta ora 00:00 00:00

Preoccupazione per il giornalista e opinionista Klaus Davi, ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore. Secondo le informazioni filtrate sino ad ora, Davi si trovava sul lungomare di San Ferdinando (Reggio Calabria) e stava lavorando a un servizio sulla criminalità organizzata quando ha cominciato a non stare bene.

A quanto pare l'episodio si è verificato nel corso della giornata di oggi, domenica 11 maggio. Klaus Davi si era recato questa mattina a San Ferdinando allo scopo di girare un servizio e dei video inchiesta. Questo pomeriggio, mentre si trovava sul lungomare ha accusato un malore, perdendo i sensi. Questo quanto dichiarato dallo stesso staff del giornalista.

" Dopo pochi minuti sono accorsi molti cittadini di San Ferdinando che hanno prontamente avvertito il 118 di Polistena che è intervenuto dopo soli 12 minuti per un codice rosso. Attualmente il giornalista si trova ricoverato all’ospedale di Polistena per accertamenti ", è quanto spigato dai collaboratori del giornalista.

Subito dopo il malore sono stati contattati i soccorsi, arrivati sul posto con un'ambulanza del 118 inviata da Polistena. Stando a quanto si apprende, gli operatori hanno impiegato 12 minuti per raggiungere la zona.

Caricato sul mezzo di soccorso, Davi è stato trasportato all', dove si trova attualmemte ricoverato per degli accertamenti. A quanto pare le sue condizioni non sono gravi, ma i medici ritengono comunque necessario tenerlo sotto controllo.