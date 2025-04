Un gatto nero cade dal terzo piano. L'ex di Amici finisce in ospedale con trauma cranico

Ascolta ora 00:00 00:00

Un episodio a dir poco scioccante quello che a visto come protagonista l'attrice ed ex di Amici Zita Fusco. La donna stava passeggiando per le strade di Milano quando è stata colpita alla testa da un gatto precipitato dal terzo piano di un palazzo. La vicenda, per quanto assurda, ha avuto delle conseguenze, perché la Fusco è finita in ospedale con un trauma cranico.

La stessa attrice ha raccontato l'intera storia a Il Piccolo, ricordando l'accaduto. A quanto pare stava trascorrendo una giornata a Milano e proprio mentre si trovava in coda di fronte a una pasticceria è avvenuto l'incredibile incidente. La donna si è sentita colpire violentemente alla testa, tanto da avere anche problemi alla vista. " Un dolore forte, mi sono mancate le forze, non ci vedevo bene" , ha raccontato la 48enne. Con lei si trovava anche il marito, che ha descritto il rumore avvertito al momento dell'impatto. "Come un mattone caduto giù", ha spiegato l'uomo.

Solo in un secondo momento, superato lo sconcerto iniziale, è stato chiaro cosa fosse accaduto. Un gatto, caduto dal balcone del terzo piano di un palazzo, era precipitato addosso all'attrice, colpendola alla testa. Si trattava di un felino di colore nero, pesante almeno sette chili. Il peso dell'animale, incrementato dalla gravità, ha causato un vero e proprio trauma cranico alla Fusco.

"Me lo sono trovata addosso, ho visto il pelo nero, ho capito quindi che si trattava di un gatto caduto dall'alto", ha dichiarato l'attrice. Per fortuna sia la donna che il gatto non hanno riportato gravi conseguenze. La Fusco è stata prima di tutto assistita da un medico che si trovava in zona, poi ha raggiunto il pronto soccorso in ambulanza. Dopo essere stata visitata dal personale ospedaliero, la 48enne è stata dimessa con una diagnosi di trauma cranico e tre giorni di prognosi. "Poteva andarmi decisamente peggio.

Se il gatto avesse avuto le unghie fuori mi avrebbe causato graffi e altre conseguenze che si sarebbero aggiunte al colpo, pesante", ha aggiunto l'attrice.

Per quanti riguarda il micio, questo non ha riportato danni ed è tornato dal suo proprietario.