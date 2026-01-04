Paura per Loredana Lecciso, malore alla stazione di Milano: soccorsa dalla polizia

Momenti di preoccupazione per Loredana Lecciso, che nel corso della giornata di oggi ha accusato un malore mentre si trovava alla stazione Centrale di Milano, in attesa di salire sul treno. La donna si è sentita male, ma è stata immediatamente soccorsa dalle persone che si trovavano presenti e dalle forze dell'ordine.

L'episodio, stando a quanto riportato, si è verificato nella mattiana odierna, domenica 4 gennaio. A quanto pare la donna era diretta a Roma per prendere parte alla puntata di Domenica In, ma è stata male. La Lecciso è poi riuscita a raggiungere gli studi di Roma, e a partecipare alla puntata insieme ad Al Bano. L'occasione è stata perfetta per ringraziare dell'aiuto.

In un post su Instagram, dove ha pubblicato uno scatto realizzato insieme agli agenti della Polfer, la showgirl ha rassicurato sulle proprie condizioni di salute ed espresso la propria gratitudine. "Siamo sempre pronti a lamentarci ma è giusto e bello anche fermarsi a spendere parole positive e un ringraziamento quando le cose vanno per il verso giusto. Alla Stazione Centrale di Milano, in seguito a un leggero malore, ho trovato persone pronte ad aiutarmi e una presenza immediata ed efficace della sicurezza e degli operatori ", ha scritto la donna insieme alla fotografia.

Nello scatto la si vede sorridente in compagnia di tre poliziotti e un addetto delle ferrovie.

Si è trattato di un grosso spavento, tuttavia le sue condizioni di salute non hanno destato preoccupazione, pertanto le è stato possibile partecipare alla trasmissione.