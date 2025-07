"Tocco" fuori luogo: perché l'attore Pedro Pascal è finito nella bufera

In quel di Hollywood è molto facile diventare un vero e proprio dio idolatrato dalle masse, ma è altrettanto semplice cadere dalle proverbiali stelle alle stalle e sembrerebbe proprio quello che sta accadendo a Pedro Pascal. Diventato uno dei volti più amati del piccolo e grande schermo, grazie alla sua partecipazione a prodotti come Il trono di spade e I fantastici 4 - Gli inizi, ora l'attore è al centro delle polemiche per dei "tocchi" che i fan hanno considerato decisamente fuori luogo. Come riporta il Daily Mail, tutto è iniziato con delle effusioni considerate troppo intime tra Pedro Pascal e la co-protagonista Vanessa Kirby.

Durante il tour di promozione de I fantastici 4, infatti, Pedro Pascal si è mostrato molto a suo agio nel prendere Vanessa Kirby per mano, toccarle il volto o abbracciarla sui vari red carpet. Sebbene Pedro Pascal abbia più volte detto, nel corso delle interviste rilasciate durante la carriera, che il contatto fisico con un'altra persona lo aiuta a placare i suoi attacchi d'ansia, in molti hanno notato che questa volta questo contatto fisico potrebbe essersi spinto troppo in là, soprattutto tenendo conto che Vanessa Kirby è fidanzata con Paul Rabil ed è in attesa del loro primo figlio. Ha fatto scalpore, ad esempio, una foto in cui i due attori si guardano negli occhi, mentre Pedro Pascal tiene una mano aperta sul ventre di Vanessa Kirby.

Sebbene l'attrice non abbia mostrato alcun problema a essere toccata e anzi lo abbia fatto anche lei per tenere a bada il nervosismo, i fan hanno cominciato a vedere uno schema ripetuto nei comportamenti di Pedro Pascal, nel modo in cui cerca il contatto fisico solo con le attrici, come ha fatto anche con altre colleghe come Dakota Johnson e Lena Hadley. Secondo il pubblico della rete quelli di Pedro Pascal sarebbero comportamenti "inquietanti" e che sottolineerebbero un "atteggiamento predatorio."

Questo "scandalo" montato su dai fan ha portato anche alcuni di loro a ripescare un video risalente addirittura a gennaio dello scorso anno, quando l'attore Willem Dafoe ricevette la sua stella sulla Walk of Fame di Los Angeles. Durante la presentazione, in una clip che sta tornando virale proprio in queste ore, Pedro Pascal si volta verso la moglie del collega, Giada Colagrande, e le tocca il mento con un gesto molto intimo e affettuoso. Per alcuni dei fan sul piede di guerra sarebbe l'ennesima "prova" della libertà che Pedro Pascal si prende con le donne che gli sono intorno.

In molti hanno deciso di difendere comunque l'attore originario di Santiago del Cile, asserendo che questo video è tagliato, quindi senza contesto, e che non si conoscono i dettagli sul rapporto tra i due. Quello che è certo è che Pedro Pascal, per alcuni, è già passato dall'essere un idolo a diventare un uomo da dover cacciare da Hollywood.