"Se dice di essere tuo parente...", "Pensa a diventare famoso tu”: l'ira di Mamma Rodriguez

Belen Rodriguez è sempre sotto gli occhi dei riflettori e, questa volta, è bastata una foto su Instagram della conduttrice de Le Iene ad accendere la polemica. Il mondo dei social, come ben sappiamo, è sempre molto attento a tutto ciò che circola sul web, ma lo è ancora di più se nell'occhio del mirino vi sono dei personaggi noti. È il caso, infatti, proprio della showgirl che, dopo avere postato una foto, ha ricevuto una serie di commenti negativi e una richiesta a dir poco surreale che hanno fatto scatenare l’ira della mamma di Belen, Veronica Cozzani.

L’accaduto

Belen Rodriguez è solita pubblicare scatti personali sui suoi profili social e, proprio uno dei suoi ultimi post su Instagram che ritraeva la modella in intimo per un brand, ha scatenato una serie di commenti certamente non tutti positivi. Se, infatti, da una parte in tanti si sono complimentati per la sua forma fisica, dall’altra l’accusa rivolta alla Rodriguez è stata quella di abusare di filtri e ritocchi digitali per migliorare le sue fotografie personali. Belen, però, ha deciso di non badare alle male lingue e quindi non ha replicato in alcun modo ai commenti poco piacevoli.

L’ira di mamma Veronica

A prendere le difese di Belen ci ha pensato proprio mamma Veronica. Tuttavia, a fare scatenare l’ira della Cozzani non sono stati soltanto i commenti che alludevano ai ritocchini, ma una richiesta alquanto surreale fatta da un utente alla showgirl. “Scusa Belen, sei bellissima. Ho un mio cugino in Argentina, non ha lavoro. Se dice che è tuo cugino o zio o nonno lo mettono a lavorare in tv come i tuoi parenti. Fammi questa cortesia, grazie”, questo il commento dell’utente al post della Rodriguez. È a questo punto che mamma Veronica ha risposto alquanto piccata all’utente: “Sarebbe meglio che tu diventassi famoso, così non devi chiedere la cortesia a nessuno. Vediamo se ce la fai”.

Ma non è finita qui; infatti, la mamma delle sorelle Rodriguez ha deciso di rispondere quasi uno ad uno a coloro che rivolgevano commenti poco piacevoli alla figlia. “Belu non ha bisogno di modifiche perché ha un corpo bello”, ha chiosato sotto al commento di una donna che lasciava intendere l'utilizzo di troppi filtri da parte della modella.

E ancora, “Continua a raccontare la tua favola” ha risposto ad una tale Francesca che sotto alla foto aveva commentato: “Pensavo fosse Rosa Perrotta”. Infine, non ha risparmiato nemmeno coloro che sotto allo scatto della conduttrice alludevano al fatto che la Rodriguez avesse gli occhi spenti per via di un presunto periodo difficile della sua vita; ovviamente un commento basato sul niente dal momento che Belen non ha mai rivelato nulla a questo proposito e così mamma Veronica ha risposto: “Hai un’anima nera”.

Sicuramente non è la prima volta che la signora Rodriguez difende la figlia dagli attacchi gratuiti sui social e, dunque, neanche in questo caso le ha mandate di certo a dire.