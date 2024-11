Placido, la moglie giovane, il sesso

Ascolta ora 00:00 00:00

Incastonata in un'intervista doppia sulle pagine di Vanity Fair Michele Placido e la giovane moglie Federica Vincenti, concedono una confessione intima sul loro ménage. È l'attore a parlarne più espressamente. Placido (78 anni e cinque figli ormai adulti), racconta della fondamentale importanza che Federica (41 anni) riveste nella sua vita. E sottolinea che è lei la donna decisiva nella sua esistenza. Poi il particolare personalissimo: «Mia moglie Federica Vincenti è molto più giovane di me. La sessualità finisce come in tutte le coppie».

Sul fatto che per un uomo di 78 anni la «sessualità finisca», non abbiamo alcun dubbio, che succeda in «tutte le coppie» in cui lei ha 37 anni in meno, non siamo affatto persuasi. Il sesso sarà abolito per Placido, ma perché mai Federica dovrebbe fingersi sua coetanea sotto le lenzuola?