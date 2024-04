"Porta rispetto". Lo scivolone di Fedez con la cover del Cavaliere

Nella sua nuova vita da single, Fedez sembra voglia recuperare tutto quello che nella vita da sposato non ha potuto fare. Viaggi e serate con gli amici rapper occupano le sue storie social e in questi giorni, dopo la lunga vacanza post-pasquale con i figli a Miami, ha ripreso il volo per tornare in America, al Coachella Festival in California. Tra allenamenti e serate, ha trovato anche il tempo di fare shopping a modo suo, acquistando una nuova cover per il suo smartphone. Peccato che abbia scelto di personalizzarla con una foto di Silvio Berlusconi. Il rapper non ha mai mostrato particolare simpatia nei confronti del Cavaliere e in più di un'occasione non ha mancato di farlo oggetto di prese in giro.

Certo, ora che Berlusconi è scomparso, forse Fedez trova divertente farlo oggetto delle sue gag social. Eppure, quando era in vita, ha sempre cercato si sminuirne la statura politica. Eppure, il Cavaliere ha dimostrato in più occasioni di stimare sia lui che sua moglie per le loro opere benefiche, che a dirlo oggi appare particolarmente stonata come affermazione. Ma quando nel 2020 ai due venne conferito l'Ambrogino d'oro, il più alto riconoscimento per i cittadini di Milano, per la realizzazione della terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele durante il Covid, il presidente Berlusconi videochiamò la coppia per congratularsi. E non si venne a sapere perché loro lo resero pubblico, mostrando riconoscenza per quel gesto non dovuto, ma perché fu il Cavaliere a rivelarlo. Loro mantennero un assordante silenzio, identico a quello che hanno osservato quando è scomparso.

Che ora Fedez cerchi di fare il rapper giovane, divertente e irriverente con la cover del Cavaliere, che lo ritrae con le famose "corna" durante la foto di gruppo del vertice Ue del 2022. Magari a lui fa anche ridere, e magari fa ridere anche ai ragazzini per i quali tutto questo è "anti-sistema". " Porta rispetto ", gli ricordano i suoi follower. Ma sono cambiati i tempi e non è più il 2021, quando Fedez cercò di parodiare il Cavaliere nella sua discesa in campo per il lancio del suo "Disumano". Resterà per sempre una frase che lo stesso Berlusconi disse ai Ferragnez un giorno che li incontrò in ristorante. Era il 2022 e rivolgendosi a Fedez e Ferragni disse: " Più famoso di voi ci sono solo io ".

Nel tempo la fama dei Ferragnez si offuscherà, come sta già accadendo, rendendo per loro irraggiungibile la popolarità raggiunta dal Cavaliere.