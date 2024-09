"Ho un cancro alle ovaie". Il post choc di Bianca Balti

Ascolta ora 00:00 00:00

"Domenica scorsa mi sono registrato al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie allo stadio 3C ". Bianca Balti non ha usato giri di parole per annunciare ai suoi follower, oltre un milione e mezzo di persone su Instagram, di avere un tumore ovarico. La modella originaria di Lodi ha affidato alla sua pagina social un lungo messaggio, nel quale ha ripercorso l'ultima drammatica settimana cominciata con dolori lancinanti all'addome e proseguita con la diagnosi devastante: cancro alle ovaie al terzo stadio.

Il post Instagram e le foto dall'ospedale

" È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza ", ha scritto Bianca Balti sulla sua pagina personale condividendo una serie di scatti dall'ospedale, nel quale è ricoverata da ormai una settimana. Le foto, che hanno riempito il suo feed, parlano di una battaglia fatta con il sorriso e con il sostegno dei tanti amici, che le si sono stretti accanto, e del compagno, il collezionista d'arte Helly Nahmad, che è stato al suo fianco dal primo momento. La modella ha spiegato che durante l'operazione i medici americani hanno rimosso molto materiale dalle ovaie, ma che l'intervento è andato nel migliore dei modi.

"Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere in prestito alcune delle mie perché ne ho un sacco" , ha scritto su Instagram la Balti. Secondo quanto rivelato dalla modella il cancro non è rimasto circoscritto ma " si è allargato ad altri organi" , nonostante ciò la Balti è apparsa fiduciosa: "Sono in ottime mani" . Poi la musa di Dolce & Gabbana ha concluso il suo post: " La vita accade; dagli una ragione. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita ".

Due anni fa la mastectomia preventiva

L'annuncio fatto dalla modella ha scioccato la comunità social che la segue.

I follower sanno bene che proprio per scongiurare l'insorgere di tumori due anni fa Bianca Balti si era sottoposta a una duplice mastectomia preventiva dopo che le era stata diagnosticata la mutazione genetica BRCA1, che aumenta il rischio di sviluppare il cancro in particolare al seno. Due anni dopo la modella si trova a combattere contro un altro tipo di cancro ma con la convinzione e la forza per combatterlo e affrontare il percorso verso la guarigione.