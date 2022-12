Bianca Balti ha asportato il seno: "Ho ridotto il rischio di tumore"

Bianca Balti ha asportato definitivamente i due seni. La modella veneta, a 38 anni, ha deciso di sottoporsi a una duplice mastectomia preventiva per ridurre quasi a zero la possibilità di sviluppare tumori mammari. La Balti aveva annunciato di avere preso questa drastica decisione per garantirsi un futuro dopo che le è stata diagnosticata la mutazione genetica BRCA1. Così l’8 dicembre la musa di Dolce & Gabbana ha varcato le porte del Providence Saint Joseph Medical Center di Los Angeles per operarsi.

" Prontissima a ridurre del 95% il mio rischio di contrarre un tumore al seno ", ha scritto su Instagram la modella poche ore prima di entrare in sala operatoria, condividendo con i follower la foto con la cuffia e il camice ospedalieri. L'intervento eseguito in una clinica di Los Angeles, dove la modella vive insieme alle figlie, è durato alcune ore ma è andato nel migliore dei modi e Bianca Balti ha voluto subito rassicurare i fan (oltre un milione quelli che la seguono su Instagram).

Nelle storie del suo profilo personale ha pubblicato un video girato nei minuti successivi all'uscita dalla sala operatoria: " Sono uscita ora dall'anestesia, l’operazione è andata bene, avevo un bel dolore quando mi sono svegliata ma mi hanno dato degli antidolorifici. Ora sono in camera mia e sono molto contenta" . Stanca ma visibilmente felice, Bianca Balti ha scherzato con i suoi seguaci del web, dicendo di essere molto affamata ma di dovere rispettare le direttive dei medici. E solo dopo poche ore ha condiviso con i fan un piatto di pancake. Il recupero sarà lento ma la top model è sicura della scelta fatta.

La Balti non è l'unica ad avere scelto la strada della mastectomia preventiva per ridurre le possibilità di sviluppare tumori al seno. Anche l'attrice americana Angelina Jolie aveva condiviso con il pubblico la sua scelta dopo che la madre e la zia erano decedute proprio per un cancro mammario in giovane età. Per cercare di sconfiggere la genetica la Jolie si fece asportare i seni nel 2013 come forma di prevenzione. La stessa scelta fatta dalla Balti.