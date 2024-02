"Reale" a tempo: cosa rivela il colloquio tra Re Carlo e il principe Harry

Sappiamo fin troppo bene i problemi che si trovano ad affrontare i reali inglesi, in queste ultime settimane. Con la diagnosi del Re Carlo e l’operazione di Kate Middleton, in molti si stanno domandando chi sarà la persona indicata che si occuperà di svolgere gli impegni ufficiali di corte. Impegni che William, da solo, non ha la capacità di portare a termine. E qui spunta l’ipotesi di un aiuto dall’esterno.

Le fonti interne di palazzo – ancora tutte da confermare – rivelano che il Principe Harry potrebbe tornare a Londra e ricoprire un ruolo “regale” ma temporaneo, per aiutare il padre durante le cure per la sua malattia. Una scelta che è decisamente fuori dagli schemi e che sta creando un po' di malumori a corte, soprattutto tra i sostenitori di William e Kate. Eppure, proprio come riportano i rumor di palazzo, pare che ci sia stato già un colloquio tra il Principe Harry e alla presenza di Camilla.

Un incontro a porte chiuse che ha permesso al Re e all’ex Duca di discutere, non solo di impegni e di lavoro, ma anche per trovare un punto di incontro nella loro complessa situazione familiare. Infatti, sono agli onor di cronaca “reale” i dissidi tra il Principe Harry e il Re Carlo, e il secondo figlio di Diana ne ha parlato abbondantemente nel suo libro-scandolo arrivato nelle librerie lo scorso anno. La malattia del sovrano, però, ha cambiato le carte in tavola. Questo colloquio avrebbe aiutato a capire come muoversi e cercare di trovare una soluzione ottimale per tutti. Le fonti interne affermano che il Re e il principe Harry avrebbero avuto diversi "calorosi scambi" da quando al sovrano è stato diagnosticato il cancro.

Il principe, molto preoccupato per la salute del padre, pare che abbia deciso di scendere a patti con se stesso e tornare a corte per ricoprire un ruolo temporaneo negli impegni istituzionali. L’ex Duca, infatti, è ancora il quinto in linea di successione al trono, rimane consigliere di stato, anche se nella sua attuale situazione non dovrebbe essere chiamato a sostituire il re. Eppure, per sanare la frattura, Harry sarebbe ben disposto a deporre l’ascia di guerra.

Questo incontro si è svolto proprio a Clarence House, alla presenza anche della Regina e si sarebbe redatto anche un atto scritto (non ufficiale) sui possibili compiti che il Principe Harry potrebbe avere in caso si decidesse di prendere in considerazione il suo aiuto. Anche se il figlio di Carlo si è dimesso da tutte le cariche nobiliari, resta comunque un membro di una famiglia reale, ma si sta pensando a un ruolo che possa permettere a Harry di continuare la sua vita a Los Angeles e di intervenire a Londra all’occorrenza. In tutto questo, pare che William non si stato interpellato. Ma sarà propenso ad avere il fratello a Corte? E Meghan che ruolo potrebbe avere in tutto questo?