"Vi dico chi vincerà a Sanremo". La profezia di Corona

Fabrizio Corona continua a far parlare di sé, legando il proprio nome a quello di Fedez. Dopo la pubblicazione dell'episodio del suo Falsissimo, in cui ha svelato moltissimi retroscena choc sulla relazione di Chiara Ferragni e Fedez, l'imprenditore torna ad attirare l'attenzione parlando dell'imminente Festival di Sanremo. Con circa 4 milioni di visualizzazioni collezionate in meno di una settimana su Youtube, Corona ha deciso di cavalcare la proverbiale onda di questo rinnovato successo, pubblicizzando anche il suo libro La grande menzogna, edito da Piemme e descritto con le seguenti parole: " Questo libro non è per chi cerca il romanzo da premio Strega o l'ultima masturbazione di qualche super fan del mondo woke. Qui dentro troverai la verità, nuda e cruda, su uno dei triangoli mediatici più chiacchierati d'Italia: Francesco Totti, Ilary Blasi e Cristiano Iovino."

Ed è stato proprio durante la presentazione di La grande menzogna alla libreria Mondadori di piazza Duomo a Milano che, come riporta La Presse, Corona ha avuto modo di parlare del Festival di Sanremo, che avrà luogo dall'11 al 15 febbraio e che ha già dovuto affrontare sia l'interesse legato alla diatriba tra Fedez e Tony Effe sia l'abbandono di Emis Killa. Durante l'evento di Milano, a Corona è stato chiesto da uno spettatore se credesse nell'amicizia. Lui ha risposto con un lapidario "Sì!", prima di aggiungere un "Io e Federico siamo molto amici."

A questa affermazione l'"intervistatore" ha fatto dell'ironia, rispondendo "se ti stava sul caz*o come lo avresti trattato?" ed è stato a questo punto che Fabrizio Corona si è improvvisato "profeta", condividendo col pubblico la sua idea su chi sarà il vincitore del festival della canzone italiana. L'ideatore di Falsissimo, infatti, ha risposto alla provocazione dicendo: "Posso dire la mia? Fedez vincerà Sanremo". Le sue parole sono state accolte da un forte scetticismo da parte del pubblico presente, che non ha risparmiato a Fabrizio Corona mugugni di incredulità. A quel punto Fabrizio Corona, scandendo con estrema precisione ogni parola ha detto: "accetto qualsiasi scommessa che Fedez vincerà Sanremo." La profezia di Fabrizio Corona si è poi conclusa con un invito tutt'altro che velato a votare Fedez durante Sanremo, in modo da farlo arrivare sul podio più importante della musica nostrana.

Fedez salirà sul palco dell'Ariston con il suo inedito Battito, ma ad attirare maggiormente l'attenzione è stata la scelta, per la serata delle cover,

di esibirsi al fianco dicon il brano Bella Stronza. Una scelta che sembrava fosse determinata dalla volontà di attaccare Chiara Ferragni, ma in realtà sembra che la canzone sarà dedicata all'amante Angelica Montini.