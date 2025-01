"Ha chiamato l’amante 5 minuti prima di sposarsi". La nuova rivelazione su Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel giorno in cui a Chiara Ferragni viene confermato il rinvio a giudizio per il caso del Pandoro Balocco e delle uova di Pasqua, Fabrizio Corona fa una nuova rivelazione sull'influencer e, soprattutto, sul suo ex marito, Fedez. Solo poche ore fa, raggiunta da Striscia la notizia, per la prima volta in tv Ferragni ha parlato del suo matrimonio, non con toni accomodanti e senza trincerarsi dietro un no comment: " Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione ". Parole che sono arrivate dopo l'annuncio sul brano che il rapper canterà nel giorno dei duetti, "Bella stronza", con delle barre inedite che, secondo le indiscrezioni, sarebbero dedicate alla ex moglie. " Non credo si riferisca a me ", dice Ferragni.

In questo enorme puzzle che non sembra riuscire a trovare una conclusione si inseriscono le nuove indiscrezioni, secondo le quali nel giorno del matrimonio, " 5 minuti prima di andare all'altare ", Fedez avrebbe telefonato a un'altra ragazza, che secondo Corona sarebbe il suo vero amore. Una stilista della "Milano bene" che però non si è voluta legare al rapper. Per anni, però, la famiglia dei Ferragnez, almeno pubblicamente ha funzionato. E oggi sappiamo che era tutto solo e solamente finzione perché Ferragni dice di stare "meglio senza Federico" perché "non era una bella relazione".

Chi parlava di una relazione esclusivamente commerciale, al netto di quello che vendevano i due sui social, forse allora non aveva tutti i torti. Stando a quanto rivela Corona, però, tutto crolla quando Fedez e Ferragni vanno a Sanremo nel 2023, lui come ospite lei come co-conduttrice di Amadeus. Pare che in Riviera ci fosse anche la donna amata da Fedez oltre Ferragni e che il rapper e la stilista si siano visti, considerando anche il fatto che l'influencer in quell'occasione scelse di non avere con sé il marito per non avere distrazioni.

Ma tutto per Fedez sarebbe crollato poco prima di Sarà Sanremo, nella ricostruzione di Corona, perché nei frangenti precedenti la stilista lascia il rapper e lui sale sul palco confuso e frastornato, come in tanti hanno avuto modo di appurare.

E "Bella stronza" a Sanremo non sarebbe per Ferragni, come lei stessa ha detto a Striscia, ma per "l'altra". Questa ricostruzione è degna di un fotoromanzo, e se fosse tutto una strategia per aumentare la visibilità alla soglia del Festival?