Giovanni Terzi chiede a Simona Ventura di sposarlo in diretta: "Vuoi diventare mia moglie?"

Musica, danza e lacrime. L'ultima puntata di Ballando con le stelle ha riservato emozioni fortissime sia ai concorrenti in gara sia al pubblico. Lo show del sabato sera di RaiUno è entrato nella fase finale ma a margine della competizione i vip hanno continuato a raccontare la parte più privata della loro vita. Toccante la storia dell'affido di Caterina, la terza figlia di Simona Ventura, entrata nella famiglia della conduttrice quando aveva solo due mesi. Per la Ventura, però, le emozioni sono proseguite anche in pista con la sorpresa del padre e la proposta di nozze fatta dal compagno Giovanni Terzi.

Simona Ventura, chi è la figlia Caterina

Prima di scendere in pista per ballare insieme al suo maestro Samuel Peron, Simona Ventura ha parlato della figlia Caterina, adottata quando la piccola aveva solo due mesi e lei era single. " I suoi genitori non potevano occuparsi di lei", ha rivelato la conduttrice parlando della neonata arrivata a sorpresa nella sua vita: "L 'abbiamo inondata di amore e affetto e ha messo una pace incredibile nella mia vita" . Caterina è arrivata in affido ma dopo quattro anni Simona Ventura è riuscita a adottare definitivamente la figlia con il benestare dei genitori naturali, che la conduttrice ha rivelato essere suoi parenti. " Un gesto d'amore incredibile, perché hanno pensato alla felicità di Caterina e non a loro stessi" , ha dichiarato la Ventura che poi, al termine della clip, è scesa in pista conquistando la giuria e il pubblico con il suo tango.

La sorpresa di Giovanni Terzi

Al termine dell'esibizione, come già era successo per gli altri concorrenti, un parente di Simona Ventura l'ha raggiunta a sorpresa al centro dello studio: il padre Rino. La conduttrice ha ballato insieme a lui in pista e poi, tornata al fianco di Milly Carlucci, è stata colta di sorpresa dal compagno Giovanni Terzi, che ha chiesto la parola. " Questi mesi sono stati entusiasmanti e faticosi, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista fisico, perché comunque è stato molto impegnativo", ha esordito Terzi davanti a Simona e ai genitori di lei, Rino e Anna : "Ma alla fine è un gioco e volevo proprio in questo luogo dire una cosa a Simona, che è la donna della mia vita, che è la donna che mi ha cambiato completamente la vita. Me l'ha cambiata, accogliendo anche tutti i miei difetti" .

L'anello e la data delle nozze

A sorpresa Giovanni Terzi ha estratto dalla tasca dei pantaloni una scatola contenente l'anello di fidanzamento e a quel punto Simona Ventura è scoppiata in lacrime. Il giornalista ha fatto il gesto di inginocchiarsi e ha messo l'anello all'anulare della compagna, facendo commuovere lo studio intero. "Te possino...", ha scherzato la Ventura baciando e abbracciando Terzi, che poi ha annunciato la data delle nozze, il prossimo 6 luglio. Da tre anni la coppia stava aspettando il momento giusto per convolare a nozze, ma prima il Covid poi alcuni problemi familiari li avevano costretti a posticipare la data.