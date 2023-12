"Ho battuto la testa". La caduta di Simona Ventura a Ballando con le Stelle

Piccolo imprevisto a Ballando con le Stelle per una delle concorrenti più amate dal pubblico. Stiamo parlando di Simona Ventura, protagonista di una brutta caduta nello show televisivo del sabato sera di Rai Uno. Così, nella puntata andata in onda ieri sera, 2 dicembre, la padrona di casa, Milly Carlucci ha svelato quanto accaduto alla conduttrice durante le prove della performance da portare in gara.

La caduta di Simona Ventura

Per fortuna nulla di grave; infatti, la Ventura si è regolarmente presentata a centro pista per esibirsi insieme al suo maestro, Samuel Peron. Tuttavia, Milly Carlucci ha voluto informare i giudici e i telespettatori sul retroscena del cha cha di Simona Ventura. Dunque, la conduttrice di Ballando ha esordito alla fine della performance della coppia in gara: “Mentre Simona prende fiato, vi voglio fare vedere una cosa. Non so se avete notato, nell'intro dell'esibizione, la calza strappata che fa molto punk. Perché la calza è strappata? Guardate”.

A quel punto è stato mandato in onda il filmato “incriminato” in cui si vede la rovinosa caduta di "super Simo", mentre provava la coreografia. Così, Milly ha aggiunto: “Questo è successo ieri. Lei si è schiantata. Ci ha fatto prendere uno spavento. Ha rischiato tanto, ha preso una di quelle botte”. Concorde anche il giudice Fabio Canino che ha affermato: “Ha rischiato tanto”. Dal canto suo, la Ventura ha precisato: “È un miracolo che non mi sia fatta niente. Sono caduta all'indietro, Samuel Peron mi ha presa all'ultimo. Ho battuto anche la testa, ma niente, ho la testa dura”. Nel frattempo, la padrona di casa ha subito rassicurato i figli di Simona, Niccolò e Giacomo Bettarini che erano presenti in studio per assistere alla diretta: “Non si è fatta niente. Miracoloso perché è cascata così, si è abbattuta come un albero”.

La reazione di Simona Ventura

"Super Simo" non si smentisce mai; è per questo che sui social ha voluto ironizzare su quanto accaduto condividendo un video che raccoglie alcune delle sue “esilaranti” cadute: dall’Isola dei Famosi, allo spot televisivo, sino all’ultima, proprio a Ballando con le Stelle. Insomma, Simona Ventura è davvero una concorrente molto forte e con le sue esibizioni sta conquistando davvero tutti: dalla giuria al pubblico. Chissà alla fine chi avrà la meglio tra lei e Wanda Nara, dal momento che – almeno fino ad adesso - sembrerebbero essere le favorite per la vittoria.